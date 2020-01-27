Сирийская армия окружила Маарет-Нууман, сообщили СМИ

КАИР, 27 янв - РИА Новости. Сирийская армия освободила населенные пункты к северу и западу от ключевого города Сирийская армия освободила населенные пункты к северу и западу от ключевого города Маарет-Нууман и пересекла трассу M5 к северу от него, сообщила газета al-Watan

По данным газеты, армия захватила деревни Дана к западу от трассы M5 Дамаск-Алеппо и Телль аш-Шейх, Бабила и Маасаран к северу от Маарет-Нуумана. "Боевики убегают из Маарет-Нуумана в больших количествах", - пишет газета со ссылкой на источники среди населения города.

Таким образом, армия вплотную подошла к городу, окружив его с востока, запада и юга. "Захватом деревни Дана армия перерезала автотрассу M5 между Маарет-Нууманом и городом Саракиб", - отмечает издание.

Также, по данным радиостанции Sham FM , военные обнаружили сеть подземных туннелей под деревней Маасаран, выкопанных боевиками.

Одновременно с продвижением армии на данном фронте военные САР в воскресенье начали операцию в районе города Алеппо, атаковав засевших в районе Рашидин-4 боевиков, регулярно обстреливавших кварталы города. По данным газеты al-Watan, в ходе боев ликвидировано значительное число боевиков.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень стратегически важные пункты, в том числе деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман.