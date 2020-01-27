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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-27T12:02+0300
https://ria.ru/20200127/1563914800.html
Сирийская армия окружила Маарет-Нууман, сообщили СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155699/36/1556993612_132:0:2000:1051_1036x0_80_0_0_2d9b2c478cbe3e2015b41eef5fbd4795.jpg
РИА Новости

Сирийская армия окружила Маарет-Нууман, сообщили СМИ

12:02 27.01.2020
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© Минобороны РФАэросъемка рынка в Маарет-ан-Нууман в Сирии
Аэросъемка рынка в Маарет-ан-Нууман в Сирии
© Минобороны РФ
Аэросъемка рынка в Маарет-ан-Нууман в Сирии. Архивное фото
КАИР, 27 янв - РИА Новости. Сирийская армия освободила населенные пункты к северу и западу от ключевого города Маарет-Нууман и пересекла трассу M5 к северу от него, сообщила газета al-Watan.
По данным газеты, армия захватила деревни Дана к западу от трассы M5 Дамаск-Алеппо и Телль аш-Шейх, Бабила и Маасаран к северу от Маарет-Нуумана. "Боевики убегают из Маарет-Нуумана в больших количествах", - пишет газета со ссылкой на источники среди населения города.
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Таким образом, армия вплотную подошла к городу, окружив его с востока, запада и юга. "Захватом деревни Дана армия перерезала автотрассу M5 между Маарет-Нууманом и городом Саракиб", - отмечает издание.
Также, по данным радиостанции Sham FM, военные обнаружили сеть подземных туннелей под деревней Маасаран, выкопанных боевиками.
Одновременно с продвижением армии на данном фронте военные САР в воскресенье начали операцию в районе города Алеппо, атаковав засевших в районе Рашидин-4 боевиков, регулярно обстреливавших кварталы города. По данным газеты al-Watan, в ходе боев ликвидировано значительное число боевиков.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень стратегически важные пункты, в том числе деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман.
Освобождение удерживаемого боевиками с 2012 года Маарет-Нуумана и деблокирование участка международной трассы M5 называется экспертами одной из важнейших целей военной операции армии САР.
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Война в СирииМаарет-НууманАлеппо (мухафаза)СирияВ мире
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