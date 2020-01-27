В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

"Безопасность любого дипучреждения, безусловно, должна быть обеспечена. Не считаем возможным отклоняться от этой нормы", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают обстрел американского посольства в Ираке.

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде. Проамериканское правительство страны теряет контроль над ситуацией, считает военный политолог Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

С чем связан обстрел посольства США в Багдаде? Мнение эксперта Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде. Проамериканское правительство страны теряет контроль над ситуацией, считает военный политолог Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии. Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди в своем заявлении написал, что "распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства". Позже телеканал "ас-Сумария" сообщил со ссылкой на источники в органах безопасности, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.