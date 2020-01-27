В Краснодарском крае автобус опрокинулся и загорелся после ДТП

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пять пассажиров получили травмы при столкновении легковушки и автобуса в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД РФ.
По предварительным данным, утром в понедельник на автодороге Тбилисская - Нововладимировская водитель ВАЗ при обгоне столкнулся с автобусом, который перевозил 17 пассажиров. После этого автобус опрокинулся на проезжей части и загорелся.
"В результате ДТП пять пассажиров автобуса "ГАЗ" получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.