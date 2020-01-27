Роспотребнадзор готов помочь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора готовы рассмотреть любое обращение зарубежных коллег и оказать помощь в борьбе с коронавирусом, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Мы готовы рассмотреть любое обращение наших китайских коллег. И хочу обратить внимание на то, что в самые первые дни развития ситуации нами через министерство иностранных дел, через посольство РФ в Китае было направлено обращение с предложением помощи Российской Федерации в части эпидемиологической безопасности", - сказала она журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.