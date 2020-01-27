Роспотребнадзор готов помочь в борьбе с коронавирусом

"Мы готовы рассмотреть любое обращение наших китайских коллег. И хочу обратить внимание на то, что в самые первые дни развития ситуации нами через министерство иностранных дел, через посольство РФ в Китае было направлено обращение с предложением помощи Российской Федерации в части эпидемиологической безопасности", - сказала она журналистам.