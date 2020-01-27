Эфиопия предложила России свою наземную станцию для поиска астероидов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Эфиопия предлагает России использовать ее наземную станцию на горе Энтото вблизи Аддис-Абебы для контроля космического пространства - отслеживания астероидов и спутников, говорится в проекте соглашения (копия имеется в распоряжении РИА Новости), подготовленном эфиопской стороной.
В документе речь идет "о совместном контроле околоземного космического пространства для слежения за объектами на околоземной орбите, включая отслеживание астероидов с использованием наземных станций на горной вершине Энтото рядом с Аддис-Абебой".
Как пояснил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену, в российский МИД направлено восемь соглашений о сотрудничестве в сфере медиа, образования, сельского хозяйства, таможни, а также космоса. "Когда мы получим одобрение министерства, эти соглашения будут подписаны", - сказал посол.
"Соглашение по космосу касается сотрудничества в сфере космических технологий, Эфиопия хочет работать с Россией в сфере космоса, хочет развивать свою группировку спутников различного назначения. Мы хотим вывести космическую составляющую на новый, более высокий уровень. Мы хотим обучать наших специалистов в сотрудничестве с Россией", - подчеркнул посол.