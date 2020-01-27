Эфиопия предложила России свою наземную станцию для поиска астероидов

В документе речь идет "о совместном контроле околоземного космического пространства для слежения за объектами на околоземной орбите, включая отслеживание астероидов с использованием наземных станций на горной вершине Энтото рядом с Аддис-Абебой".

Как пояснил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену, в российский МИД направлено восемь соглашений о сотрудничестве в сфере медиа, образования, сельского хозяйства, таможни, а также космоса. "Когда мы получим одобрение министерства, эти соглашения будут подписаны", - сказал посол.