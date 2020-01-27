Россия не разделяет позицию ряда участников СВПД, заявил Рябков

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе по запуску механизма разрешения споров в рамках сделки с Ираном , заявил замглавы МИД РФ Россия не разделяет позицию ряда участниковпо иранской ядерной программе по запуску механизма разрешения споров в рамках сделки с, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Германия, Франция и Великобритания ранее объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. После этого в некоторых СМИ появились ссылки на мнение неких анонимных официальных лиц, обозначивших 15-дневный период, который отводится на нахождение решения в рамках споров. Как утверждалось в публикациях этот период якобы наступает с момента уведомления одной из сторон СВПД о запуске механизма споров.

"Это позиция ряда участников, она нам известна. Но мы её не разделяем совершенно", - сказал он журналистам.

Как отметил Рябков, Россия считает, что для того, чтобы механизм был активирован и начался отсчёт времени, "необходимо согласовать определенные процедуры, которые не прописаны непосредственно в 36 параграфе СВПД".