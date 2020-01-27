Россия не разделяет позицию ряда участников СВПД, заявил Рябков

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не разделяет позицию ряда участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе по запуску механизма разрешения споров в рамках сделки с Ираном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Германия, Франция и Великобритания ранее объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. После этого в некоторых СМИ появились ссылки на мнение неких анонимных официальных лиц, обозначивших 15-дневный период, который отводится на нахождение решения в рамках споров. Как утверждалось в публикациях этот период якобы наступает с момента уведомления одной из сторон СВПД о запуске механизма споров.
26 января, 22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
"Это позиция ряда участников, она нам известна. Но мы её не разделяем совершенно", - сказал он журналистам.
Как отметил Рябков, Россия считает, что для того, чтобы механизм был активирован и начался отсчёт времени, "необходимо согласовать определенные процедуры, которые не прописаны непосредственно в 36 параграфе СВПД".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
24 января, 19:47В МИД рассказали о механизме разрешения споров по СВПД