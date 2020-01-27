Российских туристов призвали воздержаться от поездок в Китай

Так, Роспотребнадзор с учетом опубликованной Ростуризмом информации напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагент обязаны представить туристу или иному заказчику достоверную информацию об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия, о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах, а также о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.