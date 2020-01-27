Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T12:18+0300
https://ria.ru/20200127/1563914465.html
Российских туристов призвали воздержаться от поездок в Китай
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/15/1563821567_0:47:601:385_1036x0_80_0_0_b39d81d1db69744da1af586d06aab405.jpg
РИА Новости

Российских туристов призвали воздержаться от поездок в Китай

11:57 27.01.2020 (обновлено: 12:18 27.01.2020)
242
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, а также советует гражданам соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении.
Так, Роспотребнадзор с учетом опубликованной Ростуризмом информации напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагент обязаны представить туристу или иному заказчику достоверную информацию об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия, о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах, а также о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.
Сообщается, что Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.
Пустые пробирки в лаборатории общеклинических исследований
Вчера, 12:11
Роспотребнадзор рассказал о разработке вакцины от коронавируса
Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
201000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайВ мире
Рекомендуем
Анна Попова
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
В ЕАЭС хотят получить российские системы для диагностики коронавируса
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае
Туристы в защитных масках в аэропорту
Роспотребнадзор отметил снижение темпа заболеваемости коронавирусом
В лаборатории
В России начали применять тест-системы для выявления коронавируса
Пассажиры прибывают в Международный аэропорт Лос-Анджелеса из Шанхая
Китай приостановил отправку туристов за рубеж из-за коронавируса
Актер Леонардо ДиКаприо
Ди Каприо предложили высадить "Аллеи дружбы" из семян кремлевской елки
Работники аптеки в защитных костюмах в Ухане
В охваченной коронавирусом китайской провинции находятся 140 россиян
Салон самолета
АТОР: авиакомпании занимаются вывозом туристов с Хайнаня
Туристы в защитных масках в аэропорту
В России выявили более ста человек с подозрением на коронавирус
Пассажир в защитной маске в аэропорту
Органы прокуратуры в ДФО контролируют ситуацию с новым коронавирусом
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Мэр Уханя прокомментировал решение о закрытии города на карантин
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Малайзия приостановила выдачу виз жителям эпицентра коронавируса
В Центральном госпитале города Ухань
Большинство заболевших китайским коронавирусом старше 60 лет
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
Лента новостейМолния