Российских туристов призвали воздержаться от поездок в Китай

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, а также советует гражданам соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении.
Так, Роспотребнадзор с учетом опубликованной Ростуризмом информации напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагент обязаны представить туристу или иному заказчику достоверную информацию об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия, о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах, а также о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.
Сообщается, что Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.
Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.