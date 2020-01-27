В Сирии магазины объявили патриотическую акцию

ЛАТАКИЯ, 27 янв - РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Предприниматели Предприниматели Сирии решили по-своему ответить на ослабление национальной валюты - объявили акцию "купи товар за один фунт", которая вызвала серьезный ажиотаж среди местных жителей, передает корреспондент РИА Новости.

В последние два месяца курс сирийского фунта к доллару США был довольно нестабилен. Так, при официальном курсе в 435 фунтов за доллар на черном рынке американскую валюту можно было продать за 1000, а временами даже за 1200 фунтов. Сейчас спрос на доллары несколько снизился, на черном рынке за него дают 900 фунтов.

Происки США или кризис в соседних странах

Чтобы исправить ситуацию, 18 января президент Сирии Башар Асад подписал указ с ужесточением меры наказания за использование иностранной валюты при расчетах. Теперь за обмен на черном рынке правонарушитель рискует лишиться свободы сроком на семь лет и должен будет выплатить штраф в двойном размере от операции или платежа, при котором использовалась иностранная валюта. Еще одной новой поправкой к закону президент Сирии ужесточил наказание за распространение через СМИ или социальные сети ложной информации о состоянии национальной валюты или ложной информации, которая может повлиять негативно на стабильность фунта. За подобные нарушения полагается лишение свободы и штраф в размере 5 миллионов сирийских фунтов (около 700 тысяч рублей).

Кроме того, Сирийский центральный банк 20 января объявил о начале обмена валюты по курсу 700 фунтов за доллар без требований предоставить какие-либо документы о происхождении средств у граждан.

Местные эксперты объясняют возникший в Сирии валютный кризис ситуацией в соседнем Ливане, где многие сирийские банки и крупные бизнесмены хранили валюту. Теперь часть этих вкладов оказалась заморожена, соответственно, возник дефицит валюты и в самой Сирии. Как следствие, поползли вверх и цены на импортные товары. В свою очередь, премьер-министр Имад Хамис заявил, что на фоне последних побед сирийской армии на фронтах противники Сирии, в первую очередь США, продолжили давление на арабскую республику путем ужесточения санкций и с помощью "официального объявления о краже сирийской нефти и поддержки хаоса и напряженности в соседних странах". Премьер отметил, что путем экономического давления, в первую очередь путем повышения курса валюты, население Сирии пытаются настроить против государства.

Акция "Почти даром"

Стабилизацией родной валюты в Сирии занялось не только правительство. Местные торговцы объявили акцию "купи товар за один фунт". Для участия в акции надо найти в своих запасах монетку в один фунт (примерно 10 копеек в пересчете на российскую валюту по официальному курсу) и прийти в магазин, который участвует в этой акции, и выбрать акционный товар. Многие магазины также предлагают товар не за одну монетку, а за несколько, причем по правилам акции нельзя использовать монеты в 2, 5 или 10 фунтов - нужно платить именно несколькими монетами по одному фунту. Продавцы объясняют, что хотят поддержать самую мелкую монету и вообще сирийский фунт как таковой. Таким образом, более крупные монеты в акции не участвуют.

Проблема в том, что такая мелкая монета уже много лет не используется, и у многих сирийцев ее попросту нет - обычно в ходу монета в 50 фунтов или банкноты в 100 и 200 фунтов. Впрочем, незадачливым гражданам, которые давно уже выкинули монетки за ненадобностью, всегда могут прийти на помощь ушлые торговцы с того же черного рынка, которые продают такие монетки за 200, 300, а то и 400 фунтов.

С другой стороны, возле магазинов, которые действительно выкладывают товар за фунт, обычно собираются огромные толпы граждан, желающих получить что-нибудь по дешевке. Местные магазины одежды проводят распродажу свитеров и штанов "за один фунт" - зимняя одежда актуальна для местной погоды (плюс 12 градусов и солнце). Киоски с фастфудом продают тарелки с рисом и курицей, в акции участвуют даже аптеки и магазины электроники - конечно, они выставляют на продажу по акции не весь товар, а только одну недорогую позицию.

Местный студент Махмуд рассказал РИА Новости, что купил за двадцать монеток по одному фунту свадебное платье для своей невесты - он как раз собирался жениться, но хорошее платье стоит не меньше 400 долларов, а по акции удалось купить наряд, получается, всего за 3 цента.

"Моя невеста осталась довольна и похвалила меня за находчивость. Нельзя сказать, что это какое-то старое платье или некачественное - нет, вполне приемлемое", - рассказал Махмуд РИА Новости. Он признался, что монетки удалось получить после того, как он пошел к товарищу, работающему в банке - тот согласился разменять банкноту в 100 фунтов мелочью.

По словам Махмуда, теперь он думает, во что инвестировать остальные монетки.

"Проблема в том, что тебе надо ходить по городу и искать, где идет такая акция. Найти не сложно - там всегда большие толпы зевак и любителей поискать удачу", - объясняет он.

Махмуду, после того, как он купил действительно нужный ему товар, тратить время на это некогда - он занят подготовкой к экзаменам. По одному из предметов он получил 94 балла, и преподаватель в шутку предложил Махмуду купить недостающие шесть баллов по одной монетке за каждый.

Ажиотаж вокруг фунта

Еще одной местной жительнице по имени Ханан пришлось покупать монетку на "черном рынке" - у вдруг ставших популярными антикваров. За монету она выложила ни много ни мало 300 номиналов. Потом возникла проблема, что Ханан не могла найти действительно стоящий товар, на который стоило бы потратить заветную монетку. В результате она ограничилась покупкой килограмма сахара "за один фунт" - его цена обычно доходит до 700-800 фунтов, так что девушке все-таки удалось сэкономить.

Ажиотаж вокруг акции приводит к казусам - время от времени среди сирийцев проходит ложный слух о том, что за монетку можно купить машину или дорогой телефон. Тогда они начинают штурмовать дорогой магазин или салон с требованием продать им что-нибудь всего за фунт. Так получилось, например, с одним ювелирным магазином в Латакии - среди местных жителей прошло известие, что в магазине всего за одну монету можно купить грамм золота (на самом деле грамм золота 585 пробы стоит 22,5 доллара). Возле магазина собралась толпа азартных участников акции, да и просто зевак, которые несколько часов не давали проходу обычным покупателям. Разогнал незадачливых "счастливчиков" лично хозяин магазина, который обрушился на них с криками: "Вы с ума посходили! никто не будет вам грамм золота за один фунт продавать!"