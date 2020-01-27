В России выявили более ста человек с подозрением на коронавирус

"На сегодняшний бень мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики. Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания", - сказала Попова.