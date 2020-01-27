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В России выявили более ста человек с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В России выявили более ста человек с подозрением на коронавирус

11:54 27.01.2020 (обновлено: 12:07 27.01.2020)
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы в защитных масках в аэропорту
Туристы в защитных масках в аэропорту
© REUTERS / Benoit Tessier
Туристы в защитных масках в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В России выявлено более 100 человек, имеющих признаки инфекционного заболевания и посещавших Китай, но ни в одном из случаев не установлен коронавирус, заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
"На сегодняшний бень мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики. Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания", - сказала Попова.
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Она добавила, что "ни в одном случае не был установлен вирус, о котором сегодня мы с вами говорим, то есть коронавирус Китая 2019 года".
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Распространение нового коронавирусаРоссияПроисшествия
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