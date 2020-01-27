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В ООН надеются, что Израиль примет участие в Конференции по ОМУ
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РИА Новости

В ООН надеются, что Израиль примет участие в Конференции по ОМУ

11:53 27.01.2020 (обновлено: 12:09 27.01.2020)
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© Фото : предоставлено ООНЗаместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу
Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу
© Фото : предоставлено ООН
Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу. Архивное фото
ООН, 27 янв – РИА Новости, Алан Булкаты. Заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу, надеется, что Израиль примет участие в Конференции по созданию зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), на Ближнем Востоке.
В ноябре в Нью-Йорке прошла первая сессия конференции. В ней отказались участвовать США и Израиль. Следующая сессия пройдет 16-20 ноября 2020 года под председательством Кувейта.
Накамицу отметила, что первая сессия конференции прошла весьма успешно и превзошла ожидания всех.
"Участвующие страны полностью привержены открытому и инклюзивному процессу. Процесс не закрыт для Израиля и США. На самом деле в свое политической декларации страны-участницы вновь подтвердили, что все государства региона приглашаются к тому, чтобы стать частью процесса", - сказала Накамицу в интервью РИА Новости.
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"Так что мы весьма надеемся, что в итоге они, я имею в виду в частности Израиль, смогут принять участие и мы приложим все усилия, чтобы так и произошло", - добавила она.
Генассамблея ООН приняла решение о созыве конференции 22 декабря 2018 года. Мероприятие должно запустить реализацию одобренной в 1995 году резолюции о зоне, свободной от оружия массового поражения, на Ближнем Востоке.
Как говорилось в решении Генассамблеи ООН, "конференция должна быть направлена на разработку юридически обязывающего договора, предусматривающего создание зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке на основе договоренностей, достигнутых государствами региона". Согласно решению, для участия в конференции должны быть приглашены все государства Ближнего Востока.
Читайте полный текст интервью >>
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Идзуми НакамицуООНИзраильВ мире
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