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В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе
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РИА Новости

В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе

11:53 27.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 янв - РИА Новости. Участники конфликта во дворе жилого дома в Нижневартовске (ХМАО), который привел к стрельбе из автомата, в ту же ночь устроили погром в местном кафе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Днем в воскресенье в группе "ЧП [В] Нижневартовске" в социальной сети "ВКонтакте" появилось несколько видеозаписей с камер наружного наблюдения, установленных, как утверждает автор публикации, на жилом доме по улице Омской. На кадрах видно, как мужчина стреляет из автомата в сторону машины, рядом с которой находятся люди.
Вскоре в окружном УМВД уточнили, что пострадавших нет, подозреваемый - 31-летний местный житель, который, предположительно, стрелял из охолощенного автомата. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.
Как отметил РИА Новости в понедельник источник в местных правоохранительных органах, участники ночного конфликта со стрельбой сразу после него отправились в кафе, где устроили погром - перевернули мебель, разбили посуду и бутылки в баре. В этот момент в заведении были посетители, никто не пострадал. Информацию об инциденте подтвердили в региональном УМВД.
"Это действительно так. Оба факта сейчас объединены в одно производство по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Пострадавших в этой ситуации нет, поэтому статья о причинении вреда здоровью неуместна", - сказал представитель ведомства.
Собеседник агентства добавил, что мужчину, стрелявшего из автомата, по-прежнему ищут.
Ранее источник РИА Новости, знакомый с подробностями инцидента, сообщал, что таким образом местный житель отреагировал на шумное поведение молодых людей, которые собрались поздно ночью около подъезда многоэтажки.
Скорая помощь
26 января, 14:44
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
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НижневартовскРоссияХанты-МансийскПроисшествия
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