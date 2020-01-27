В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 янв - РИА Новости. Участники конфликта во дворе жилого дома в Участники конфликта во дворе жилого дома в Нижневартовске (ХМАО), который привел к стрельбе из автомата, в ту же ночь устроили погром в местном кафе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Днем в воскресенье в группе " ЧП [В] Нижневартовске " в социальной сети "ВКонтакте" появилось несколько видеозаписей с камер наружного наблюдения, установленных, как утверждает автор публикации, на жилом доме по улице Омской. На кадрах видно, как мужчина стреляет из автомата в сторону машины, рядом с которой находятся люди.

Вскоре в окружном УМВД уточнили, что пострадавших нет, подозреваемый - 31-летний местный житель, который, предположительно, стрелял из охолощенного автомата. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.

Как отметил РИА Новости в понедельник источник в местных правоохранительных органах, участники ночного конфликта со стрельбой сразу после него отправились в кафе, где устроили погром - перевернули мебель, разбили посуду и бутылки в баре. В этот момент в заведении были посетители, никто не пострадал. Информацию об инциденте подтвердили в региональном УМВД.

"Это действительно так. Оба факта сейчас объединены в одно производство по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Пострадавших в этой ситуации нет, поэтому статья о причинении вреда здоровью неуместна", - сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства добавил, что мужчину, стрелявшего из автомата, по-прежнему ищут.