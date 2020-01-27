Пассажиры "заминированного" рейса вылетят из Хабаровска вечером

ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Самолёт Самолёт "Аэрофлота" , вернувшийся в Хабаровск из-за сообщений о "минировании", вылетит в Москву в 3.30 вторника (20.30 мск понедельника), сообщили в аэропорту Хабаровска.

"Вылет севшего в Хабаровске "заминированного" рейса задержан до 3.30 вторника. Иногородним пассажирам предоставят гостиницу", - сообщили в аэропорту.

Самолёт "Аэрофлота", вылетевший из Хабаровска в Москву и вернувшийся после сообщений о минировании, благополучно сел в Хабаровске. С пассажирами работают психологи МЧС, багаж и пассажиры проходят дополнительный осмотр.

Как сообщали РИА Новости в аэропорту Хабаровска, на борту самолета 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.