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Пассажиры "заминированного" рейса вылетят из Хабаровска вечером
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РИА Новости

Пассажиры "заминированного" рейса вылетят из Хабаровска вечером

11:45 27.01.2020
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© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкАэропорт Хабаровска
Аэропорт Хабаровска
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
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Аэропорт Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Самолёт "Аэрофлота", вернувшийся в Хабаровск из-за сообщений о "минировании", вылетит в Москву в 3.30 вторника (20.30 мск понедельника), сообщили в аэропорту Хабаровска.
"Вылет севшего в Хабаровске "заминированного" рейса задержан до 3.30 вторника. Иногородним пассажирам предоставят гостиницу", - сообщили в аэропорту.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 11:04
Пассажиров вернувшегося в Хабаровск самолета дополнительно досмотрят
Самолёт "Аэрофлота", вылетевший из Хабаровска в Москву и вернувшийся после сообщений о минировании, благополучно сел в Хабаровске. С пассажирами работают психологи МЧС, багаж и пассажиры проходят дополнительный осмотр.
Как сообщали РИА Новости в аэропорту Хабаровска, на борту самолета 262 пассажира и 10 членов экипажа.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 10:59
Пассажирам "заминированного" самолета в Хабаровске помогут психологи
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АэрофлотФСБ РФХабаровскРоссияПроисшествия
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