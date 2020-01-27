В ОАК назвали сообщения о скором увольнении главы "Сухого" слухами

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В " В " Объединенной авиастроительной корпорации " (ОАК) назвали "слухами" информацию о том, что генеральный директор компании "Сухой", создавшей, в частности, истребитель пятого поколения Су-57, Игорь Озар может покинуть свой пост.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Озар вскоре покинет свой пост.

"Слухи не комментируем", - сказали в пресс-службе корпорации.

В свою очередь информированный источник сообщил РИА Новости, что вопрос об отставке Озара может быть рассмотрен на заседании совета директоров "Сухого" в этот четверг.

"С 23 января Игорь Озар находится больничном, и его обязанности исполняет первый заместитель гендиректора Михаил Стрелец", - добавил собеседник агентства.

Источник не уточнил причину возможного увольнения гендиректора ПАО "Сухой", а также не стал называть имя вероятного преемника.