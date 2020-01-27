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В ОАК назвали сообщения о скором увольнении главы "Сухого" слухами
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РИА Новости

В ОАК назвали сообщения о скором увольнении главы "Сухого" слухами

11:44 27.01.2020 (обновлено: 12:03 27.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) назвали "слухами" информацию о том, что генеральный директор компании "Сухой", создавшей, в частности, истребитель пятого поколения Су-57, Игорь Озар может покинуть свой пост.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Озар вскоре покинет свой пост.

"Слухи не комментируем", - сказали в пресс-службе корпорации.

В свою очередь информированный источник сообщил РИА Новости, что вопрос об отставке Озара может быть рассмотрен на заседании совета директоров "Сухого" в этот четверг.
"С 23 января Игорь Озар находится больничном, и его обязанности исполняет первый заместитель гендиректора Михаил Стрелец", - добавил собеседник агентства.
Источник не уточнил причину возможного увольнения гендиректора ПАО "Сухой", а также не стал называть имя вероятного преемника.
Компания "Сухой" (входит в ОАК) - один из крупнейших российский авиационных холдингов. В состав холдинга "Сухой" входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении - от проектирования до послепродажного обслуживания. Среди разработок компании такие самолеты, как Су-34, Су-35 и Су-57.
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