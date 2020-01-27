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Польша 31 января подпишет договор о покупке у США истребителей F-35
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РИА Новости

Польша 31 января подпишет договор о покупке у США истребителей F-35

11:43 27.01.2020
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© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew LeeАмериканский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35
Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee
Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 31 января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Ранее госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов. Министр национальной обороны Польши недавно заявил, что две страны завершат переговоры о покупке F-35 в январе 2020 года.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
23 января, 14:22
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"Уже в эту пятницу в Демблине (польская авиабаза) в 15:00 я подпишу контракт на 4,6 миллиарда долларов на покупку 32 новейших истребителей пятого поколения F-35", - написал Блащак в Twitter.
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F-35ПольшаСШАВ мире
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