Польша 31 января подпишет договор о покупке у США истребителей F-35

Ранее госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов. Министр национальной обороны Польши недавно заявил, что две страны завершат переговоры о покупке F-35 в январе 2020 года.
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"Уже в эту пятницу в Демблине (польская авиабаза) в 15:00 я подпишу контракт на 4,6 миллиарда долларов на покупку 32 новейших истребителей пятого поколения F-35", - написал Блащак в Twitter.