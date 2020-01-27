ООН не может подтвердить, что полигон Пхунгери нельзя восстановить

ООН, 27 янв – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН не может подтвердить, что ядерный полигон Пхунгери, взорванный в КНДР в 2018 году, уничтожен окончательно и не может быть восстановлен для последующей эксплуатации, заявила в интервью РИА Новости заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу

В мае 2018 года КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты. Для наблюдения за закрытием полигона пригласили группу иностранных журналистов.

"Нам не предоставили доступ туда. Наблюдать пригласили ограниченное число журналистов. Чтобы подтвердить подобное (уничтожение ядерного полигона – ред.), необходимы недюжинные технические знания. Так что, учитывая недостаток настоящих экспертов, которые там могли быть, мы не можем наверняка утверждать, что он был уничтожен без возможности восстановления", - сказала Накамицу.

Она также указала, что в организации не знают, есть ли в КНДР другие действующие ядерные полигоны. Кроме того, по ее словам, в ООН нет достоверных данных о стратегических вооружениях Северной Кореи. "У МАГАТЭ, которое является специализированным агентством, но входит в большую семью ООН, был доступ в КНДР до 2009 года. Но с тех пор у них нет какого-либо доступа, и они опираются на материалы открытых источников, такие, как снимки со спутников. Так что ответ – нет, у нас нет своей независимой развединформации о том, что происходит в КНДР", - пояснила Накамицу.