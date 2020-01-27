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ООН не может подтвердить, что полигон Пхунгери нельзя восстановить
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РИА Новости

ООН не может подтвердить, что полигон Пхунгери нельзя восстановить

11:43 27.01.2020 (обновлено: 12:07 27.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
ООН, 27 янв – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН не может подтвердить, что ядерный полигон Пхунгери, взорванный в КНДР в 2018 году, уничтожен окончательно и не может быть восстановлен для последующей эксплуатации, заявила в интервью РИА Новости заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу.
В мае 2018 года КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты. Для наблюдения за закрытием полигона пригласили группу иностранных журналистов.
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"Нам не предоставили доступ туда. Наблюдать пригласили ограниченное число журналистов. Чтобы подтвердить подобное (уничтожение ядерного полигона – ред.), необходимы недюжинные технические знания. Так что, учитывая недостаток настоящих экспертов, которые там могли быть, мы не можем наверняка утверждать, что он был уничтожен без возможности восстановления", - сказала Накамицу.
Она также указала, что в организации не знают, есть ли в КНДР другие действующие ядерные полигоны. Кроме того, по ее словам, в ООН нет достоверных данных о стратегических вооружениях Северной Кореи. "У МАГАТЭ, которое является специализированным агентством, но входит в большую семью ООН, был доступ в КНДР до 2009 года. Но с тех пор у них нет какого-либо доступа, и они опираются на материалы открытых источников, такие, как снимки со спутников. Так что ответ – нет, у нас нет своей независимой развединформации о том, что происходит в КНДР", - пояснила Накамицу.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Читайте полный текст интервью >>
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
18 сентября 2019, 17:53
США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия
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Идзуми НакамицуМАГАТЭКНДРООНВ мире
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