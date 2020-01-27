Глава Совета раввинов Европы предупредил о попытках героизации палачей

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Спустя 75 лет после освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" Красной Армией политические силы в некоторых странах пытаются переписать историю Холокоста, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная Армия освободила заключенных, оставшихся в живых в лагере смерти "Аушвиц-Биркенау".
"Красная Армия 75 лет назад освободила Освенцим и остановила тот нечеловеческий ужас, который погубил миллионы жизней и судеб. И сегодня, спустя 75 лет после Катастрофы, мы видим, как политические силы некоторых стран пытаются переписать историю Холокоста и героизировать палачей, а на европейском континенте снова появляются опасные признаки растущего антисемитизма", - сказал Гольдшмидт.
Поэтому, "когда последние свидетели Катастрофы уходят из жизни", Гольдшмидт призвал взять на себя ответственность за сохранение памяти, за то, "чтобы будущие поколения знали историю еврейского народа и могли извлечь из нее правильные уроки". Каждый, по его словам, должен помнить, к чему могут привести ненависть и расизм.