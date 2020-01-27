Глава Совета раввинов Европы предупредил о попытках героизации палачей

"Красная Армия 75 лет назад освободила Освенцим и остановила тот нечеловеческий ужас, который погубил миллионы жизней и судеб. И сегодня, спустя 75 лет после Катастрофы, мы видим, как политические силы некоторых стран пытаются переписать историю Холокоста и героизировать палачей, а на европейском континенте снова появляются опасные признаки растущего антисемитизма", - сказал Гольдшмидт.

Поэтому, "когда последние свидетели Катастрофы уходят из жизни", Гольдшмидт призвал взять на себя ответственность за сохранение памяти, за то, "чтобы будущие поколения знали историю еврейского народа и могли извлечь из нее правильные уроки". Каждый, по его словам, должен помнить, к чему могут привести ненависть и расизм.