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Религия и мировоззрение
2020-01-27T12:24+0300
https://ria.ru/20200127/1563913859.html
Глава Совета раввинов Европы предупредил о попытках героизации палачей
https://cdn23.img.ria.ru/images/105797/85/1057978557_0:53:1001:616_1036x0_80_0_0_8b4abb64d094cefa1aaa73084a7d70a8.jpg
РИА Новости

Глава Совета раввинов Европы предупредил о попытках героизации палачей

11:43 27.01.2020 (обновлено: 12:24 27.01.2020)
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© Фото : фото предоставлено Конференцией раввинов Европы Глава Конференции раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
Глава Конференции раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
© Фото : фото предоставлено Конференцией раввинов Европы
Глава Конференции раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Спустя 75 лет после освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" Красной Армией политические силы в некоторых странах пытаются переписать историю Холокоста, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная Армия освободила заключенных, оставшихся в живых в лагере смерти "Аушвиц-Биркенау".

"Красная Армия 75 лет назад освободила Освенцим и остановила тот нечеловеческий ужас, который погубил миллионы жизней и судеб. И сегодня, спустя 75 лет после Катастрофы, мы видим, как политические силы некоторых стран пытаются переписать историю Холокоста и героизировать палачей, а на европейском континенте снова появляются опасные признаки растущего антисемитизма", - сказал Гольдшмидт.

Поэтому, "когда последние свидетели Катастрофы уходят из жизни", Гольдшмидт призвал взять на себя ответственность за сохранение памяти, за то, "чтобы будущие поколения знали историю еврейского народа и могли извлечь из нее правильные уроки". Каждый, по его словам, должен помнить, к чему могут привести ненависть и расизм.
Вячеслав Володин
Вчера, 10:30
Володин призвал противостоять последователям антисемитизма
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Религия и мировоззрениеПразднование 75-летия освобождения ОсвенцимаПинхас ГольдшмидтАушвиц-Биркенау (концлагерь)ОсвенцимВ мире
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