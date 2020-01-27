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2020-01-27T14:10+0300
https://ria.ru/20200127/1563913759.html
Инвалид-колясочник впервые принял участие в акции "Вахта памяти"
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РИА Новости

Инвалид-колясочник впервые принял участие в акции "Вахта памяти"

11:40 27.01.2020 (обновлено: 14:10 27.01.2020)
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© Фото предоставлено Молодежным межрегиональным общественным движением России "Пост №1"Инвалид-колясочник впервые принимает участие в акции "Вахта памяти". Новороссийск
Инвалид-колясочник впервые принимает участие в акции Вахта памяти. Новороссийск
© Фото предоставлено Молодежным межрегиональным общественным движением России "Пост №1"
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Инвалид-колясочник впервые принял участие в составе почетного караула. Значимое событие в деле поддержки инвалидов прошло в рамках акции "Вахта памяти" в Новороссийске на площади Героев.
Социальный проект "Солидарная память" развивает и вовлекает молодых людей с инвалидностью в активное общественное движение. По замыслу авторов, участие представителя молодежи с инвалидностью в несении караульной службы помогает показать важность гражданской деятельности и продолжает российские патриотические традиции. Также планируется развивать подобный опыт и в других городах, сообщает пресс-служба движения "Пост № 1".
Первым участником акции стал Никита Ванков — руководитель фонда "Доступная среда", который своим примером показал, что молодые люди с инвалидностью могут участвовать в военно-патриотических мероприятиях.
"Заступая на "Вахту памяти", я, безусловно, испытал чувство радости, чувство гордости за боевые заслуги воинов, я мысленно даже представил ужасы войны, и меня переполнили патриотические чувства. Я поверил в осуществление мечты", — поделился впечатлениями Никита Ванков.
Он также отмечает, что это значимое событие в деле патриотического воспитания и новаторский метод социальной адаптации людей с ограниченными физическими возможностями. "Помимо бесконечного лечения и пребывания дома в закрытом пространстве, люди с ограниченными возможностями имеют право на участие в жизни своей страны, и каждый из них может чувствовать себя нормальным и полноценным человеком", — делится мнением Ванков.
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Хорошие новостиХорошие новостиНовороссийск
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