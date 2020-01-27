Инвалид-колясочник впервые принял участие в акции "Вахта памяти"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Инвалид-колясочник впервые принял участие в составе почетного караула. Значимое событие в деле поддержки инвалидов прошло в рамках акции "Вахта памяти" в Новороссийске на площади Героев.

Социальный проект "Солидарная память" развивает и вовлекает молодых людей с инвалидностью в активное общественное движение. По замыслу авторов, участие представителя молодежи с инвалидностью в несении караульной службы помогает показать важность гражданской деятельности и продолжает российские патриотические традиции. Также планируется развивать подобный опыт и в других городах, сообщает пресс-служба движения "Пост № 1".

Первым участником акции стал Никита Ванков — руководитель фонда "Доступная среда", который своим примером показал, что молодые люди с инвалидностью могут участвовать в военно-патриотических мероприятиях.

"Заступая на "Вахту памяти", я, безусловно, испытал чувство радости, чувство гордости за боевые заслуги воинов, я мысленно даже представил ужасы войны, и меня переполнили патриотические чувства. Я поверил в осуществление мечты", — поделился впечатлениями Никита Ванков.