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Религия и мировоззрение
2020-01-27T11:39+0300
https://ria.ru/20200127/1563913714.html
Патриарх совершит отпевание протопресвитера Стаднюка
https://cdn24.img.ria.ru/images/156389/97/1563899791_0:431:2048:1583_1036x0_80_0_0_e00eb7de4e92aad7d50368cf32661c09.jpg
РИА Новости

Патриарх совершит отпевание протопресвитера Стаднюка

11:39 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПочетный настоятель Богоявленского собора протопресвитер Матфей Стаднюк
Почетный настоятель Богоявленского собора протопресвитер Матфей Стаднюк
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Почетный настоятель Богоявленского собора протопресвитер Матфей Стаднюк. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник совершит отпевание скончавшегося протопресвитера Матфея Стаднюка, сообщает пресс-служба предстоятеля.
Матфей Стаднюк скончался 26 января на 95-м году жизни.
"28 января в 10.00 в Богоявленском соборе города Москвы святейший патриарх Кирилл совершит отпевание почетного настоятеля Богоявленского собора протопресвитера Матфея Стаднюка", - говорится в сообщении.
По информации с сайта Русской православной церкви, протопресвитер Матфей Саввич Стаднюк 1925 года рождения был рукоположен в диаконы в 1945 году. Служил в Черновцах (сейчас Украина), Москве, Египте, Нью-Йорке. В разное время был секретарем патриархов Московских и всея Руси Пимена и Алексея II, возглавлял хозяйственное управление Московской патриархии. С 1978 по 2013 годы – настоятель, а после 2013 года – почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове.
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