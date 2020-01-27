Патриарх совершит отпевание протопресвитера Стаднюка

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник совершит отпевание скончавшегося протопресвитера Матфея Стаднюка, сообщает пресс-служба предстоятеля.
Матфей Стаднюк скончался 26 января на 95-м году жизни.
"28 января в 10.00 в Богоявленском соборе города Москвы святейший патриарх Кирилл совершит отпевание почетного настоятеля Богоявленского собора протопресвитера Матфея Стаднюка", - говорится в сообщении.
По информации с сайта Русской православной церкви, протопресвитер Матфей Саввич Стаднюк 1925 года рождения был рукоположен в диаконы в 1945 году. Служил в Черновцах (сейчас Украина), Москве, Египте, Нью-Йорке. В разное время был секретарем патриархов Московских и всея Руси Пимена и Алексея II, возглавлял хозяйственное управление Московской патриархии. С 1978 по 2013 годы – настоятель, а после 2013 года – почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове.