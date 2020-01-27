ООН приветствует мирные инициативы в условиях развала ДРСМД

ООН, 27 янв – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН будет приветствовать любые инициативы, препятствующие дестабилизации ситуации в условиях прекращения существования Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила в интервью РИА Новости заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу.
Договор прекратил действие 2 августа. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.
"Я действительно не знаю всех подробностей этого конкретного предложения, но любая инициатива, которая бы отбивала охоту у государств к дестабилизирующим действиям, любое искреннее предложение, подобное этому, будет приветствоваться", - сказала Накамицу.
Она выразила надежду, что после исчезновения ДРСМД страны всерьез задумаются над тем, какие меры должны быть приняты, чтобы сохранить стабильность в регионе.
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Отвечая на вопрос о том, не должны ли страны НАТО в первую очередь обратить внимание на предложение президента Путина, замгенсека заявила: "Я не знаю точно, какие дискуссии сейчас идут в НАТО. Но у меня есть чувство, что они, наверняка, обсуждают все эти вопросы". "Крах ДРСМД наступил недавно, так что я уверена, что они оценивают, анализируют, думают о том, какие новые меры им следует рассмотреть", - добавила она.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России подписал закон о приостановлении договора. А в августе договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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