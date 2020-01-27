ООН приветствует мирные инициативы в условиях развала ДРСМД

Договор прекратил действие 2 августа. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.

"Я действительно не знаю всех подробностей этого конкретного предложения, но любая инициатива, которая бы отбивала охоту у государств к дестабилизирующим действиям, любое искреннее предложение, подобное этому, будет приветствоваться", - сказала Накамицу.

Она выразила надежду, что после исчезновения ДРСМД страны всерьез задумаются над тем, какие меры должны быть приняты, чтобы сохранить стабильность в регионе.

Отвечая на вопрос о том, не должны ли страны НАТО в первую очередь обратить внимание на предложение президента Путина, замгенсека заявила: "Я не знаю точно, какие дискуссии сейчас идут в НАТО. Но у меня есть чувство, что они, наверняка, обсуждают все эти вопросы". "Крах ДРСМД наступил недавно, так что я уверена, что они оценивают, анализируют, думают о том, какие новые меры им следует рассмотреть", - добавила она.