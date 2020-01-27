АТОР: авиакомпании занимаются вывозом туристов с Хайнаня

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Все авиарейсы между российскими городами и Хайнанем осуществляются в плановом порядке, но с понедельника выполняются исключительно для вывоза туристов из страны, где распространяется коронавирус, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"С сегодняшнего дня все рейсы на Хайнань будут отправляться только с односторонней загрузкой. Вчера такие маршруты уже начали выполняться в некоторые города России. Управляющие компании приняли решение больше не завозить туристов на Хайнань, а осуществлять только плановый вывоз", — сказал он.

Туроператоры сообщили, что по состоянию на пятницу на острове Хайнань находились шесть тысяч россиян. Еще около тысячи оставались на территории материкового Китая по различным туристическим программам. Однако представитель АТОР заверил, что с каждым днем эта цифра будет сокращаться, так как уже накануне стартовали вывозные рейсы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.