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Получившим ожоги при прорыве теплотрассы в Кирове выплатят компенсацию
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РИА Новости

Получившим ожоги при прорыве теплотрассы в Кирове выплатят компенсацию

11:28 27.01.2020 (обновлено: 11:29 27.01.2020)
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© Фото : администрация города КироваРемонтные работы по устранению дефекта на теплотрассе на Казанской улице в Кирове
Ремонтные работы по устранению дефекта на теплотрассе на Казанской улице в Кирове
© Фото : администрация города Кирова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Люди, обварившиеся кипятком при прорыве теплотрассы на улице Кирова, получат компенсацию, заявили РИА Новости в Кировской теплоснабжающей компании.
Четыре человека получили ожоги при прорыве теплотрассы на улице Казанской в Кирове в ночь на субботу. Как сообщили РИА Новости в минздраве области, в результате происшествия один пострадавший был госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, трое получили амбулаторную помощь. У всех пострадавших – ожоги ног кипятком.
"Теплосети являются объектом опасности, которые застрахованы на предмет ответственности перед третьими лицами. И в данном случае мы будем компенсировать вред пострадавшим. Все они получат компенсацию по страховке", - заявили агентству в пресс-службе Кировской теплоснабжающей компании.
В региональном минздраве состояние пострадавших на утро понедельника оценили как "удовлетворительное".
В прокуратуре Кировской области сообщили РИА Новости, что держат на контроле доследственную проверку, проводимую региональным управлением МВД по факту травмирования пострадавших при разрыве магистрального трубопровода.
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