Получившим ожоги при прорыве теплотрассы в Кирове выплатят компенсацию

"Теплосети являются объектом опасности, которые застрахованы на предмет ответственности перед третьими лицами. И в данном случае мы будем компенсировать вред пострадавшим. Все они получат компенсацию по страховке", - заявили агентству в пресс-службе Кировской теплоснабжающей компании.