Глава Чувашии заявил, что технику для МЧС закупает республика

"Глава Чувашии прокомментировал распространяемые в медиапространстве публикации по поводу эпизода, случившегося на церемонии вручения ключей от пожарной техники, и отметил, что акцентировать внимание на том, что пожарная техника в республику была закуплена за счет федерального бюджета, не совсем корректно", - говорится в сообщении.