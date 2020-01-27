Глава Чувашии заявил, что технику для МЧС закупает республика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев после скандала с вручением сотрудникам МЧС ключей от новых машин заявил, что акцентировать внимание на том, что пожарная техника закуплена на федеральные средства, неверно, поскольку она приобретается на деньги республики, сообщает пресс-служба администрации главы региона.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Кроме того, в "Единой России" пообещали рассмотреть эпизод на ближайшем заседании комиссии по этике. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.
"Глава Чувашии прокомментировал распространяемые в медиапространстве публикации по поводу эпизода, случившегося на церемонии вручения ключей от пожарной техники, и отметил, что акцентировать внимание на том, что пожарная техника в республику была закуплена за счет федерального бюджета, не совсем корректно", - говорится в сообщении.
"Отдельные высказывания в медиа появляются, что пожарные машины мы вручали за счет федеральных средств. Это не совсем корректно, по сути дела. Мы приобретали ежегодно пожарные автомашины и спецавтомобили за счет консолидированного бюджета Чувашской республики и будем это делать", – цитирует пресс-служба слова Игнатьева.
Отмечается, что за последние три года из республиканского бюджета Чувашии на оснащение, модернизацию техники республиканских противопожарной, поисково-спасательной и лесопожарной служб направлено 337 миллионов рублей. На выделенные средства приобретены 18 автоцистерн, 3 автоцистерны-лестницы и 69 единиц специальной техники для лесопожарной службы. Сняты с боевого дежурства и переданы добровольным пожарным командам в сельских районах 33 спецавтомобиля.