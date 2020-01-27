Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T11:21+0300
https://ria.ru/20200127/1563912823.html
Кику планирует встретиться с Мишустиным на форуме ЕАЭС в Алма-Ате
https://cdn22.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_0:0:2810:1580_1036x0_80_0_0_38d9861afd5d0b093a22874e6b01d331.jpg
РИА Новости

Кику планирует встретиться с Мишустиным на форуме ЕАЭС в Алма-Ате

11:21 27.01.2020
340
© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
КИШИНЕВ, 27 янв — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что планирует встретиться с главой правительства России Михаилом Мишустиным во время рабочего визита в Алма-Ату.
Ранее пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что главы правительств стран-участниц ЕАЭС примут участие в международном форуме по цифровой экономике в Алма-Ате 31 января. Премьер Молдавии подтвердил, что примет участие в форуме, а также в заседании глав правительств стран ЕАЭС.
"Планы на эту неделю: экономический форум и заседание премьер-министров Евразийского союза в Алма-Ате. Там у меня состоится встреча с премьером Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - сообщил Кику на своей странице в Facebook.
Президент Молдавии Игорь Додон
24 января, 17:53
Додон заявил, что ожидает нового импульса в отношениях с Россией
210000
Обсудить 0
Ион КикуМихаил МишустинМолдавияРоссияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
На саммите Африканского союза в феврале обсудят ситуацию в Ливии
Машины скорой помощи в Греции
В Греции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
В Раде допустили отставку Авакова из-за дела Шеремета
Свеча
В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровья высказался о Холокосте
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Росатом" создал провод, который поможет "увидеть" начало Вселенной
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Заместитель генсека ООН оценила перспективы соглашения по СНВ
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
"Даже не извинилась": Рената Литвинова рассказала подробности ДТП
Аэросъемка рынка в Маарет-ан-Нууман в Сирии
Сирийская армия окружила Маарет-Нууман, сообщили СМИ
Сотрудник полиции
В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия не разделяет позицию ряда участников СВПД, заявил Рябков
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Глава Чувашии заявил, что технику для МЧС закупает республика
Президент РФ Владимир Путин
В Эфиопии были бы рады визиту Путина, заявил посол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
Лента новостейМолния