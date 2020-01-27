Кику планирует встретиться с Мишустиным на форуме ЕАЭС в Алма-Ате

Ранее пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что главы правительств стран-участниц ЕАЭС примут участие в международном форуме по цифровой экономике в Алма-Ате 31 января. Премьер Молдавии подтвердил, что примет участие в форуме, а также в заседании глав правительств стран ЕАЭС.

"Планы на эту неделю: экономический форум и заседание премьер-министров Евразийского союза в Алма-Ате. Там у меня состоится встреча с премьером Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - сообщил Кику на своей странице в Facebook.