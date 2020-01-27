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Синоптики предупредили москвичей о похолодании в феврале
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РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о похолодании в феврале

11:19 27.01.2020 (обновлено: 12:18 27.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Большую часть недели температура в Москве будет около нуля, холоднее всего будет ночью во вторник, температура опустится до минус 6, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что в течение двух дней в столице вновь образуется снежный покров, высота которого в среднем составит около пяти сантиметров.
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"Удержится ли этот покров до конца месяца, сказать сложно, так как будут осадки смешанной фазы, а температура около нуля градусов, поэтому часть снега несомненно растает", - уточнила синоптик.
Позднякова добавила, что в последующие сутки город будет находиться под влиянием атлантического циклона, но уже с его более теплой стороны, поэтому температура в ночные и дневные часы будет колебаться около нуля градусов. По ее словам, к концу недели интенсивность осадков понизится, температурный фон окажется на прежнем уровне.
"Значимые перемены начнутся с 1 февраля, так как там осадки будут категории снег и температура в ночные и дневные часы будет отрицательной", - заключила синоптик.
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