Синоптики предупредили москвичей о похолодании в феврале

Синоптик отметила, что в течение двух дней в столице вновь образуется снежный покров, высота которого в среднем составит около пяти сантиметров.

"Удержится ли этот покров до конца месяца, сказать сложно, так как будут осадки смешанной фазы, а температура около нуля градусов, поэтому часть снега несомненно растает", - уточнила синоптик.

Позднякова добавила, что в последующие сутки город будет находиться под влиянием атлантического циклона, но уже с его более теплой стороны, поэтому температура в ночные и дневные часы будет колебаться около нуля градусов. По ее словам, к концу недели интенсивность осадков понизится, температурный фон окажется на прежнем уровне.