МИД Китая уверен, что вспышку коронавируса удастся взять под контроль

ПЕКИН, 27 янв – РА Новости. Правительство Правительство Китая уверено в том, что сможет взять ситуацию под контроль с распространением эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса , заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В настоящее время правительство Китая принимает эффективные меры по профилактике эпидемии и поддерживает тесный контакт с ВОЗ и другими международными партнерами. Мы полностью уверены в том, что сможем как можно скорее взять ситуацию под контроль и в конечном итоге победим эпидемию", - говорится в опубликованном заявлении.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус сообщил, что отправляется в Пекин для встречи с китайскими властями и экспертами в области здравоохранения и обсуждения ситуации вокруг нового коронавируса.