МИД Китая уверен, что вспышку коронавируса удастся взять под контроль

ПЕКИН, 27 янв – РА Новости. Правительство Китая уверено в том, что сможет взять ситуацию под контроль с распространением эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"В настоящее время правительство Китая принимает эффективные меры по профилактике эпидемии и поддерживает тесный контакт с ВОЗ и другими международными партнерами. Мы полностью уверены в том, что сможем как можно скорее взять ситуацию под контроль и в конечном итоге победим эпидемию", - говорится в опубликованном заявлении.
Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус сообщил, что отправляется в Пекин для встречи с китайскими властями и экспертами в области здравоохранения и обсуждения ситуации вокруг нового коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.