Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T11:18+0300
https://ria.ru/20200127/1563912689.html
МИД Китая уверен, что вспышку коронавируса удастся взять под контроль
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/15/1563821567_0:47:601:385_1036x0_80_0_0_b39d81d1db69744da1af586d06aab405.jpg
РИА Новости

МИД Китая уверен, что вспышку коронавируса удастся взять под контроль

11:18 27.01.2020
998
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань. Архивное фото
ПЕКИН, 27 янв – РА Новости. Правительство Китая уверено в том, что сможет взять ситуацию под контроль с распространением эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"В настоящее время правительство Китая принимает эффективные меры по профилактике эпидемии и поддерживает тесный контакт с ВОЗ и другими международными партнерами. Мы полностью уверены в том, что сможем как можно скорее взять ситуацию под контроль и в конечном итоге победим эпидемию", - говорится в опубликованном заявлении.
Коридор в больнице
Вчера, 03:19
Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом
Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус сообщил, что отправляется в Пекин для встречи с китайскими властями и экспертами в области здравоохранения и обсуждения ситуации вокруг нового коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
330111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМИД КНРВ мире
Рекомендуем
Врач
В Приморье проверяют прибывшую из Китая россиянку на коронавирус
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса
Полиция
В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе
Работники аптеки в защитных костюмах в Ухане
В охваченной коронавирусом китайской провинции находятся 140 россиян
Туристы в защитных масках в аэропорту
Роспотребнадзор отметил снижение темпа заболеваемости коронавирусом
Капельница
В Бурятии мужчина после путешествия по странам Азии попал в больницу
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле сообщили о принятых мерах против распространения коронавируса
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Распространение коронавируса могло быть диверсией, считает эксперт
Врачи в госпитале в Китае
Власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
В Таиланде число зараженных коронавирусом достигло восьми человек
Вид на Улан-Батор
Монголия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
Тупорылая акула
В Австралии сняли на видео огромную акулу, плавающую в реке
Пассажиры прибывают в Международный аэропорт Лос-Анджелеса из Шанхая
Китай приостановил отправку туристов за рубеж из-за коронавируса
Пассажиры на вокзале в Гонконге
В Австралии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
Лента новостейМолния