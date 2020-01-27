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В Москве эвакуировали семь судов из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве эвакуировали семь судов из-за сообщений о минировании

11:16 27.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Эвакуации московских судов из-за угроз взрыва продолжаются в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здания", - сказали в пресс-службе.
Эвакуированы Пресненский, Хорошевский, Чертановский, Коптевский, Измайловский, Никулинский и Басманный суды.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФФСБ РФМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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