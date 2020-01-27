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В Бурятии мужчина после путешествия по странам Азии попал в больницу
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РИА Новости

В Бурятии мужчина после путешествия по странам Азии попал в больницу

11:14 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Медики госпитализировали в инфекционную больницу Улан-Удэ мужчину, прибывшего из путешествия по странам Азии, где в настоящее время зафиксирована вспышка коронавируса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Бурятии Туяна Лыгденова.
Сообщается, что 36-летнего мужчину госпитализировали в ночь на воскресенье.
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"Он находился проездом в городе Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Мужчина заболел 21 января. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в город Новосибирск, ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, госпитализированный уроженец Забайкалья.
"В настоящее время его состояние улучшилось, средней степени тяжести", - отметила представитель минздрава.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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