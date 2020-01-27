В Бурятии мужчина после путешествия по странам Азии попал в больницу

КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Медики госпитализировали в инфекционную больницу Улан-Удэ мужчину, прибывшего из путешествия по странам Азии, где в настоящее время зафиксирована Медики госпитализировали в инфекционную больницу Улан-Удэ мужчину, прибывшего из путешествия по странам Азии, где в настоящее время зафиксирована вспышка коронавируса , сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Бурятии Туяна Лыгденова.

Сообщается, что 36-летнего мужчину госпитализировали в ночь на воскресенье.

"Он находился проездом в городе Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Мужчина заболел 21 января. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в город Новосибирск, ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, госпитализированный уроженец Забайкалья.

"В настоящее время его состояние улучшилось, средней степени тяжести", - отметила представитель минздрава.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.