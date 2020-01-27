В Приморье проверяют прибывшую из Китая россиянку на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Пассажирку, прибывшую Пассажирку, прибывшую в Приморье из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, сообщила РИА Новости врач-эпидемиолог клинической больницы "РЖД-Медицина" город Владивосток" Галина Соколина.

"Пассажирку, прибывшую на днях во Владивосток из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции", - рассказала Соколина.

Она добавила, что в медпункт на железнодорожном вокзале станции Владивосток обратилась пассажирка, купившая билет на поезд "Владивосток - Москва". Несколько дней назад жительница Челябинска, которая работает в Китае, прилетела во Владивосток из Шанхая и собиралась отправиться на поезде домой. "Она жаловалась на повышение температуры, слабость, головную боль ", - сказала Соколина.

Пассажирка сообщила врачам, что ее проверяли в аэропорту по прилёту из Шанхая, но тогда она чувствовала себя хорошо. "Учитывая, что пассажирка прибыла из эпидемически неблагополучного региона, наши специалисты убедили ее сдать билет и пройти необходимое медицинское обследование. По скорой помощи она была госпитализирована", - сказала собеседница агентства.

При этом, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, подозрение на короновирусную инфекцию уже сняли.

В минздраве РИА Новости пояснили, что на данный момент у них нет информации о случаях госпитализации прибывших из Китая с подозрением на коронавирус.