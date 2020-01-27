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В Приморье проверяют прибывшую из Китая россиянку на коронавирус
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РИА Новости

В Приморье проверяют прибывшую из Китая россиянку на коронавирус

11:13 27.01.2020 (обновлено: 11:41 27.01.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Пассажирку, прибывшую в Приморье из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, сообщила РИА Новости врач-эпидемиолог клинической больницы "РЖД-Медицина" город Владивосток" Галина Соколина.
"Пассажирку, прибывшую на днях во Владивосток из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции", - рассказала Соколина.
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Она добавила, что в медпункт на железнодорожном вокзале станции Владивосток обратилась пассажирка, купившая билет на поезд "Владивосток - Москва". Несколько дней назад жительница Челябинска, которая работает в Китае, прилетела во Владивосток из Шанхая и собиралась отправиться на поезде домой. "Она жаловалась на повышение температуры, слабость, головную боль ", - сказала Соколина.
Пассажирка сообщила врачам, что ее проверяли в аэропорту по прилёту из Шанхая, но тогда она чувствовала себя хорошо. "Учитывая, что пассажирка прибыла из эпидемически неблагополучного региона, наши специалисты убедили ее сдать билет и пройти необходимое медицинское обследование. По скорой помощи она была госпитализирована", - сказала собеседница агентства.
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При этом, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, подозрение на короновирусную инфекцию уже сняли.
В минздраве РИА Новости пояснили, что на данный момент у них нет информации о случаях госпитализации прибывших из Китая с подозрением на коронавирус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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НепалЧелябинскУханьРаспространение нового коронавирусаКитайПриморский крайПроисшествия
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