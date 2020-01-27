Аксенов назвал попытку Запада переписать историю запредельным цинизмом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал тревожным симптомом попытки ряда западных политиков переврать и переписать историю Второй мировой войны.
"Попытки ряда западных политиков переврать и переписать историю, свалить на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны выглядят не только как запредельный цинизм, но и как тревожный симптом", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Публикация приурочена к Международному дню памяти о холокосте, который приходится на 27 января.
По словам Аксенова, недопустимо забывать, что в предвоенные годы радикальный национализм был мощным идеологическим трендом практически по всей Европе, а Гитлеру в той или иной степени симпатизировали миллионы людей в разных странах из разных социальных слоев, включая высшие.
"И сегодня о росте антисемитизма и поддержки радикальных националистов в европейских странах говорят на самых разных уровнях", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики назвал долгом нынешнего поколения защищать и отстаивать правду о войне, ее героях, жертвах и виновниках, сохранять историческую память, противостоять попыткам переписать историю, использовать ее в конъюнктурных политических целях.
"Мы будем и впредь решительно пресекать любые проявления неонацизма, расизма и ксенофобии", - подчеркнул Аксенов.
Вчера, 09:28"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв ХолокостаХолокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес. В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек.