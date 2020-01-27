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Аксенов назвал попытку Запада переписать историю запредельным цинизмом
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РИА Новости

Аксенов назвал попытку Запада переписать историю запредельным цинизмом

11:12 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал тревожным симптомом попытки ряда западных политиков переврать и переписать историю Второй мировой войны.

"Попытки ряда западных политиков переврать и переписать историю, свалить на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны выглядят не только как запредельный цинизм, но и как тревожный симптом", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Публикация приурочена к Международному дню памяти о холокосте, который приходится на 27 января.
По словам Аксенова, недопустимо забывать, что в предвоенные годы радикальный национализм был мощным идеологическим трендом практически по всей Европе, а Гитлеру в той или иной степени симпатизировали миллионы людей в разных странах из разных социальных слоев, включая высшие.
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"И сегодня о росте антисемитизма и поддержки радикальных националистов в европейских странах говорят на самых разных уровнях", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики назвал долгом нынешнего поколения защищать и отстаивать правду о войне, ее героях, жертвах и виновниках, сохранять историческую память, противостоять попыткам переписать историю, использовать ее в конъюнктурных политических целях.
"Мы будем и впредь решительно пресекать любые проявления неонацизма, расизма и ксенофобии", - подчеркнул Аксенов.
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Сергей Аксенов (политик)СимферопольКрымОбщество
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