Эфиопия и Росатом готовятся к строительству АЭС, рассказал посол

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Эфиопия ведет подготовительные работы для строительства в стране атомной электростанции (АЭС), согласно договоренностям с российской стороной, заявил РИА Новости посол африканской республики в РФ Алемайеху Тегену.
В октябре 2019 года в ходе экономического форума "Россия-Африка" РФ и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
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Как заявил посол, с момента подписания соглашения в Эфиопии уже состоялись две встречи специалистов Росатома и сотрудников эфиопского министерства инноваций и технологий, в ходе которых были созданы рабочие группы. "Теперь они составляют план действий. Когда с этим будет закончено, мы сможем узнать, когда начнется строительство АЭС", - сказал он.
Ранее эфиопский министр инноваций и технологий Гетахун Мекурия Кума заявлял, что Эфиопия хочет построить у себя атомные энергоблоки малой мощности в ближайшие 10 лет.
23 октября 2019, 16:08Ядерные технологииЭфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности