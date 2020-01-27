Эфиопия и Росатом готовятся к строительству АЭС, рассказал посол

Как заявил посол, с момента подписания соглашения в Эфиопии уже состоялись две встречи специалистов Росатома и сотрудников эфиопского министерства инноваций и технологий, в ходе которых были созданы рабочие группы. "Теперь они составляют план действий. Когда с этим будет закончено, мы сможем узнать, когда начнется строительство АЭС", - сказал он.