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В Эфиопии были бы рады визиту Путина, заявил посол
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РИА Новости

В Эфиопии были бы рады визиту Путина, заявил посол

11:10 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Эфиопия была бы очень рада видеть президента России Владимира Путина у себя в гостях, заявил РИА Новости посол африканской республики в Москве Алемайеху Тегену.
Эфиопский министр иностранных дел Геду Андаргачеу во время визита в РФ в сентябре прошлого года пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить Эфиопию.
"С нашей стороны мы готовы в любое время принять нашего гостя (главу МИД РФ Сергея Лаврова). Наш премьер-министр Абий Ахмед в Сочи также пригласил президента РФ Путина (в Эфиопию). Мы будем очень рады встретить наших российских гостей ... Мы были бы очень рады, если (российский) президент посетит Африку", - сказал посол.
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
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Сергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинРоссияЭфиопияВ мире
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