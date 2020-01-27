В Эфиопии были бы рады визиту Путина, заявил посол

Эфиопский министр иностранных дел Геду Андаргачеу во время визита в РФ в сентябре прошлого года пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить Эфиопию.

"С нашей стороны мы готовы в любое время принять нашего гостя (главу МИД РФ Сергея Лаврова). Наш премьер-министр Абий Ахмед в Сочи также пригласил президента РФ Путина (в Эфиопию). Мы будем очень рады встретить наших российских гостей ... Мы были бы очень рады, если (российский) президент посетит Африку", - сказал посол.