Глава Подмосковья посетил детей, оставленных в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице двоих детей, которых оставили в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 26 января, об этом он сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте

Ранее в пресс-службе авиагавани сообщили, что сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики являются родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска в 12:56. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.

"Утром посетил ребят, ...оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Запеканку съели, а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат! Настроение отличное", - написал губернатор.

Дети готовятся к экскурсии в океанариум, который они посетят вместе Андреем Воробьевым.

"Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят", - рассказал Воробьев.