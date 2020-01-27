Глава Подмосковья посетил детей, оставленных в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице двоих детей, которых оставили в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 26 января, об этом он сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте.
Ранее в пресс-службе авиагавани сообщили, что сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики являются родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска в 12:56. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.
"Утром посетил ребят, ...оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Запеканку съели, а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат! Настроение отличное", - написал губернатор.
Дети готовятся к экскурсии в океанариум, который они посетят вместе Андреем Воробьевым.
"Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят", - рассказал Воробьев.
Отмечается, что в настоящее время следствием установлены личности отца и матери, устанавливаются их родственники. По данным следствия, отец детей 26 января вылетел рейсом в Ростов.