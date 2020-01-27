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Горе и шок: погиб баскетболист Коби Брайант
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РИА Новости

Горе и шок: погиб баскетболист Коби Брайант

13:25 27.01.2020 (обновлено: 13:28 27.01.2020)
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Легендарный баскетболист Коби Брайант трагически погиб вместе с дочерью при крушении частного вертолета. Кадры с места аварии и скорбь болельщиков — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Monica Almeida

Вертолет с 41-летним баскетболистом и его 13-летней дочерью Джанной на борту разбился в воскресенье в Калифорнии.

Люди возле изображения Коби Брайанта
1 из 10

Вертолет с 41-летним баскетболистом и его 13-летней дочерью Джанной на борту разбился в воскресенье в Калифорнии.

© REUTERS / Monica Almeida
© REUTERS / Ringo Chiu

На борту находились девять человек, все они погибли.

Люди возле места крушения вертолета в Калифорнии, США
2 из 10

На борту находились девять человек, все они погибли.

© REUTERS / Ringo Chiu
© REUTERS / Kyle Grillot

Причиной крушения мог стать густой туман.

Люди ставт свечки в память о Коби Брайанте
3 из 10

Причиной крушения мог стать густой туман.

© REUTERS / Kyle Grillot
© AFP 2019 / Mark Ralston

Известие о гибели Брайанта потрясло спортсменов и болельщиков, политиков и деятелей шоу-бизнеса.

Люди держат портрет Коби Брайанта
4 из 10

Известие о гибели Брайанта потрясло спортсменов и болельщиков, политиков и деятелей шоу-бизнеса.

© AFP 2019 / Mark Ralston
© REUTERS / Ringo Chiu

"Это шоковая новость. Трагедия. Ужас. Серьезная потеря для баскетбола. Коби был прекрасным человеком, великолепным игроком, настоящая легенда", — сказал РИА Новости президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

На месте крушения вертолета в Калифорнии, США
5 из 10

"Это шоковая новость. Трагедия. Ужас. Серьезная потеря для баскетбола. Коби был прекрасным человеком, великолепным игроком, настоящая легенда", — сказал РИА Новости президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

© REUTERS / Ringo Chiu
© REUTERS / Ringo Chiu

"Для всего мира баскетбола, да и просто для всей нашей планеты это горе и шок, вероятно, ни с чем не сравнимые", — отреагировал на новость президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

Люди скорбят по погибшему баскетболисту Коби Брайанту
6 из 10

"Для всего мира баскетбола, да и просто для всей нашей планеты это горе и шок, вероятно, ни с чем не сравнимые", — отреагировал на новость президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

© REUTERS / Ringo Chiu
© AFP 2019 / Agustin Paullier

Команды Национальной баскетбольной ассоциации во время воскресных игр почтили память Коби Брайанта.

Люди собрались почтить память баскетболиста Коби Брайанта
7 из 10

Команды Национальной баскетбольной ассоциации во время воскресных игр почтили память Коби Брайанта.

© AFP 2019 / Agustin Paullier
© REUTERS / Mario Anzuoni

Церемония вручения музыкальных наград "Грэмми" началась со слов, посвященных погибшему баскетболисту.

Фотографии Нипси Хассл и Коби Брайанта на церемонии вручения премии Грэмми
8 из 10

Церемония вручения музыкальных наград "Грэмми" началась со слов, посвященных погибшему баскетболисту.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Kyle Grillot

Международная федерация футбола назвала Брайанта "легендой в одном виде спорта, которую любили и в другом".

Люди собрались почтить память баскетболиста Коби Брайанта
9 из 10

Международная федерация футбола назвала Брайанта "легендой в одном виде спорта, которую любили и в другом".

© REUTERS / Kyle Grillot
© REUTERS / Aly Song

"Нас покинул настоящий гений", — написал в Instagram Лионель Месси. "Коби был настоящей легендой и источником вдохновения для очень многих", — добавил Роналду.

Пятикратный чемпиона мира НБА Кобе Брайант
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"Нас покинул настоящий гений", — написал в Instagram Лионель Месси. "Коби был настоящей легендой и источником вдохновения для очень многих", — добавил Роналду.

© REUTERS / Aly Song
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КалифорнияКоби БрайантФото
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