Горе и шок: погиб баскетболист Коби Брайант

Вертолет с 41-летним баскетболистом и его 13-летней дочерью Джанной на борту разбился в воскресенье в Калифорнии.
Вертолет с 41-летним баскетболистом и его 13-летней дочерью Джанной на борту разбился в воскресенье в Калифорнии.
На борту находились девять человек, все они погибли.
Причиной крушения мог стать густой туман.
Известие о гибели Брайанта потрясло спортсменов и болельщиков, политиков и деятелей шоу-бизнеса.
Известие о гибели Брайанта потрясло спортсменов и болельщиков, политиков и деятелей шоу-бизнеса.
"Это шоковая новость. Трагедия. Ужас. Серьезная потеря для баскетбола. Коби был прекрасным человеком, великолепным игроком, настоящая легенда", — сказал РИА Новости президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
"Это шоковая новость. Трагедия. Ужас. Серьезная потеря для баскетбола. Коби был прекрасным человеком, великолепным игроком, настоящая легенда", — сказал РИА Новости президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
"Для всего мира баскетбола, да и просто для всей нашей планеты это горе и шок, вероятно, ни с чем не сравнимые", — отреагировал на новость президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.
"Для всего мира баскетбола, да и просто для всей нашей планеты это горе и шок, вероятно, ни с чем не сравнимые", — отреагировал на новость президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.
Команды Национальной баскетбольной ассоциации во время воскресных игр почтили память Коби Брайанта.
Команды Национальной баскетбольной ассоциации во время воскресных игр почтили память Коби Брайанта.
Церемония вручения музыкальных наград "Грэмми" началась со слов, посвященных погибшему баскетболисту.
Церемония вручения музыкальных наград "Грэмми" началась со слов, посвященных погибшему баскетболисту.
Международная федерация футбола назвала Брайанта "легендой в одном виде спорта, которую любили и в другом".
Международная федерация футбола назвала Брайанта "легендой в одном виде спорта, которую любили и в другом".
"Нас покинул настоящий гений", — написал в Instagram Лионель Месси. "Коби был настоящей легендой и источником вдохновения для очень многих", — добавил Роналду.
"Нас покинул настоящий гений", — написал в Instagram Лионель Месси. "Коби был настоящей легендой и источником вдохновения для очень многих", — добавил Роналду.