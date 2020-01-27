Президент Приднестровья высказался о Холокосте

"Таким преступлениям, как Холокост, нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать это событие, исказить, переписать историю недопустимы, безнравственны и преступны", - говорится обращении президента ПМР по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.