Президент Приднестровья высказался о Холокосте

ТИРАСПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что таким преступлениям, как Холокост, нет и не может быть срока давности, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная Армия освободила заключенных, оставшихся в живых в лагере смерти "Аушвиц-Биркенау".
"Таким преступлениям, как Холокост, нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать это событие, исказить, переписать историю недопустимы, безнравственны и преступны", - говорится обращении президента ПМР по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
По его словам, "оболваненные фашистской идеологией немцы, румыны, венгры, поляки, хорваты методично издевались, пытали, убивали себе подобных". "Трагедия Холокоста стала символом вселенской беды и боли, беспощадной жестокости и презрения к человеческой жизни", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.