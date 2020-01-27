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Пассажиров вернувшегося в Хабаровск самолета дополнительно досмотрят
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РИА Новости

Пассажиров вернувшегося в Хабаровск самолета дополнительно досмотрят

11:04 27.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК , 27 янв - РИА Новости. Пассажиры и багаж вернувшегося в Хабаровск из-за сообщений о "минировании" самолета пройдут дополнительный досмотр, рассказали РИА Новости в аэропорту.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что самолет "Аэрофлота", вылетевший из Хабаровска в Москву и вернувшийся после сообщений о "минировании", благополучно сел в Хабаровске. На борту - 262 пассажира и 10 членов экипажа.
"Пассажиры и багаж пройдут дополнительный осмотр", - заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что психологи МЧС прибыли в аэропорт Хабаровска для оказания помощи пассажирам.
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 10:59
Пассажирам "заминированного" самолета в Хабаровске помогут психологи
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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АэрофлотГенеральная прокуратура РФФСБ РФМЧС РФХабаровскРоссияПроисшествия
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