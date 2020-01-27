Пассажирам "заминированного" самолета в Хабаровске помогут психологи

ХАБАРОВСК , 27 янв - РИА Новости. Психологи МЧС прибыли в понедельник в аэропорт Хабаровска, куда после сообщения о "минировании" вернулся самолет "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости с места события.
Ранее в экстренных службах региона агентству сообщили, что самолет благополучно приземлился, пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к обследованию борта.
Бригада психологов МЧС прибыла, чтобы оказать психологическую поддержу пассажирам севшего рейса. Их проводили в зону прилета, куда вход встречающим запрещен.
Как сообщали РИА Новости в аэропорту Хабаровска, на борту самолета, вылетевшего в понедельник днем из Хабаровска в Москву, находится 262 пассажира и 10 членов экипажа.
Вчера, 10:45В Москве вновь "заминировали" все станции метро
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.