Пассажирам "заминированного" самолета в Хабаровске помогут психологи

ХАБАРОВСК , 27 янв - РИА Новости. Психологи МЧС прибыли в понедельник в аэропорт Психологи МЧС прибыли в понедельник в аэропорт Хабаровска , куда после сообщения о "минировании" вернулся самолет "Аэрофлота" , передает корреспондент РИА Новости с места события.

Ранее в экстренных службах региона агентству сообщили, что самолет благополучно приземлился, пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к обследованию борта.

Бригада психологов МЧС прибыла, чтобы оказать психологическую поддержу пассажирам севшего рейса. Их проводили в зону прилета, куда вход встречающим запрещен.

Как сообщали РИА Новости в аэропорту Хабаровска, на борту самолета, вылетевшего в понедельник днем из Хабаровска в Москву, находится 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.