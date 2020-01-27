Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T10:59+0300
https://ria.ru/20200127/1563911704.html
Пассажирам "заминированного" самолета в Хабаровске помогут психологи
https://cdn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_79bc213c89b42b1eca6f001bda56f8b7.jpg
РИА Новости

Пассажирам "заминированного" самолета в Хабаровске помогут психологи

10:59 27.01.2020
675
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
ХАБАРОВСК , 27 янв - РИА Новости. Психологи МЧС прибыли в понедельник в аэропорт Хабаровска, куда после сообщения о "минировании" вернулся самолет "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости с места события.
Ранее в экстренных службах региона агентству сообщили, что самолет благополучно приземлился, пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к обследованию борта.
Бригада психологов МЧС прибыла, чтобы оказать психологическую поддержу пассажирам севшего рейса. Их проводили в зону прилета, куда вход встречающим запрещен.
Как сообщали РИА Новости в аэропорту Хабаровска, на борту самолета, вылетевшего в понедельник днем из Хабаровска в Москву, находится 262 пассажира и 10 членов экипажа.
Сотрудники полиции на станции метро Спортивная в Москве
Вчера, 10:45
В Москве вновь "заминировали" все станции метро
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
120392
Обсудить 0
АэрофлотМЧС РФХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Пассажиров вернувшегося в Хабаровск самолета дополнительно досмотрят
Автомобили скорой помощи
Власти Челябинска объяснили, почему скорая не приехала к ребенку
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Самолет "Аэрофлота" вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Аэропорт Хабаровска
Пассажиры "заминированного" рейса вылетят из Хабаровска вечером
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Рейс "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск после звонка о минировании
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Сообщение о минировании самолета Хабаровск-Москва оказалось ложным
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
В Раде допустили отставку Авакова из-за дела Шеремета
Анорексия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Вещественные доказательства по делу о попытке продажи новорожденного ребенка в Ставропольском крае
На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья посетил детей, оставленных в аэропорту Шереметьево
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровья высказался о Холокосте
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
"Даже не извинилась": Рената Литвинова рассказала подробности ДТП
Елена Батурина
Суд рассмотрит жалобу на решение о розыске Батуриной 28 января
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
Лента новостейМолния