Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии назначен Сластенин

Сластенин был назначен на пост первого вице-премьера всего несколько дней назад – 22 января.

В сентябре 2019 года Калиматов сразу после избрания на пост главы Ингушетии подписал указ об отставке правительства. Парламент 12 сентября согласовал назначение на должность премьер-министра республики Константина Сурикова. После этого глава региона произвел ряд назначений в правительстве, но формирование кабинета министров так и не было завершено полностью.