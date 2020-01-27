Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T10:56+0300
https://ria.ru/20200127/1563911552.html
Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии назначен Сластенин
https://cdn23.img.ria.ru/images/153334/54/1533345433_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_548f7a76a0f1cdfaaba59f995b244fae.jpg
РИА Новости

Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии назначен Сластенин

10:56 27.01.2020
1939
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии после отставки правительства республики назначен первый вице-премьер Владимир Сластенин, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о том, что принял решение отправить правительство республики в отставку.
Махмуд-Али Калиматов
Вчера, 10:51
Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку
"Исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен первый вице-премьер Владимир Сластенин", - сказал собеседник агентства.
Сластенин был назначен на пост первого вице-премьера всего несколько дней назад – 22 января.
В сентябре 2019 года Калиматов сразу после избрания на пост главы Ингушетии подписал указ об отставке правительства. Парламент 12 сентября согласовал назначение на должность премьер-министра республики Константина Сурикова. После этого глава региона произвел ряд назначений в правительстве, но формирование кабинета министров так и не было завершено полностью.
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
15 января, 19:03Отставка правительства России
Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
200001
Обсудить 0
Махмуд-Али КалиматовИнгушетияПолитика
Рекомендуем
Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
В Раде допустили отставку Авакова из-за дела Шеремета
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назначил Виталия Колесникова замруководителя ФНС
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его "шутки"
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
"Даже не извинилась": Рената Литвинова рассказала подробности ДТП
Директор Департамента Минздрава России Елена Бойко
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Анорексия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Самолет "Аэрофлота" вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Здание инспекции Федеральной налоговой службы РФ
РБК: ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
Лента новостейМолния