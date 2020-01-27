Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии назначен Сластенин

НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии после отставки правительства республики назначен первый вице-премьер Владимир Сластенин, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о том, что принял решение отправить правительство республики в отставку.
"Исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен первый вице-премьер Владимир Сластенин", - сказал собеседник агентства.
Сластенин был назначен на пост первого вице-премьера всего несколько дней назад – 22 января.
В сентябре 2019 года Калиматов сразу после избрания на пост главы Ингушетии подписал указ об отставке правительства. Парламент 12 сентября согласовал назначение на должность премьер-министра республики Константина Сурикова. После этого глава региона произвел ряд назначений в правительстве, но формирование кабинета министров так и не было завершено полностью.