На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей

Вещественные доказательства по делу о попытке продажи новорожденного ребенка в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 27 янв — РИА Новости. В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против женщины, которая выставила на продажу своего ребенка, сообщило следственное управление по региону . В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против женщины, которая выставила на продажу своего ребенка, сообщило

Известно, что матери 36 лет и избавиться от будущей дочери она решила, когда была беременна. Роды предстояли в декабре, незадолго до этого женщина разместила объявление о продаже ребенка в соцсетях.

Другая женщина, обратив внимание на пост, сообщила в полицию. В рамках оперативных мероприятий она согласилась на "покупку" девочки за 440 тысяч рублей. Мать задержали при передаче новорожденной в обмен на деньги.