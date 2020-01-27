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На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей
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РИА Новости

На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей

10:54 27.01.2020 (обновлено: 20:22 27.01.2020)
33906
© Фото : Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краюВещественные доказательства по делу о попытке продажи новорожденного ребенка в Ставропольском крае
Вещественные доказательства по делу о попытке продажи новорожденного ребенка в Ставропольском крае
© Фото : Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю
ПЯТИГОРСК, 27 янв — РИА Новости. В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против женщины, которая выставила на продажу своего ребенка, сообщило следственное управление по региону.
Известно, что матери 36 лет и избавиться от будущей дочери она решила, когда была беременна. Роды предстояли в декабре, незадолго до этого женщина разместила объявление о продаже ребенка в соцсетях.
Другая женщина, обратив внимание на пост, сообщила в полицию. В рамках оперативных мероприятий она согласилась на "покупку" девочки за 440 тысяч рублей. Мать задержали при передаче новорожденной в обмен на деньги.
Сейчас ребенок находится в больнице, после чего его судьбу решат органы опеки и попечительства.
Младенец. Архивное фото
9 октября 2018, 12:48
Жительница Ярославской области продала новорожденного ребенка
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Следственный комитет РФПятигорскРоссияСтавропольский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Так ли уж не права была Водонаева?
27 января, 11:07
ddr.zorin
48103451
И что здесь "сверхестественного"? Разве не такие модели поведения нам навязываются с экранов ТВ "официальной пропагандой" (за народные денюжки) уже долгое долгое время? Вот и результат.
27 января, 12:03
Александра
45000012
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