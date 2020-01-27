Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку

НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
"Мной принято решение отправить правительство Республики Ингушетия в отставку", - написал Калиматов в своем аккаунте в соцсети Instagram.
В сентябре 2019 года Калиматов сразу после избрания на пост главы Ингушетии подписал указ об отставке правительства. Парламент 12 сентября согласовал назначение на должность премьер-министра республики Константина Сурикова. После этого глава региона произвел ряд назначений в правительстве, но формирование кабинета министров так и не было завершено полностью.