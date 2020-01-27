Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахский конфликт

БАКУ/ЕРЕВАН, 27 янв – РИА Новости. Встреча глав МИД Встреча глав МИД Азербайджана Армении по урегулированию карабахского конфликта состоится 29-30 января в Женеве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Как вы уже знаете, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщал ранее, что в конце января состоится встреча с его армянским коллегой. В этой связи, подтверждая распространенные ранее информации, сообщаю, что 29-30 января в Женеве состоится встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном", - сообщила Абдуллаева.

В свою очередь пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян подтвердила, что "Мнацаканян проведет 29 и 30 января в Женеве встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и при их посредничестве и участии - с министром иностранных дел Азербайджана". "Будет затронут широкий круг вопросов, связанных с карабахским урегулированием", - написала Нагдалян в Facebook.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).