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Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахский конфликт
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РИА Новости

Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахский конфликт

10:51 27.01.2020
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© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
БАКУ/ЕРЕВАН, 27 янв – РИА Новости. Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта состоится 29-30 января в Женеве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"Как вы уже знаете, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщал ранее, что в конце января состоится встреча с его армянским коллегой. В этой связи, подтверждая распространенные ранее информации, сообщаю, что 29-30 января в Женеве состоится встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном", - сообщила Абдуллаева.
В свою очередь пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян подтвердила, что "Мнацаканян проведет 29 и 30 января в Женеве встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и при их посредничестве и участии - с министром иностранных дел Азербайджана". "Будет затронут широкий круг вопросов, связанных с карабахским урегулированием", - написала Нагдалян в Facebook.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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АзербайджанАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
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