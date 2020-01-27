Суд рассмотрит жалобу на решение о розыске Батуриной 28 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Элистинский городской суд назначил на 28 января рассмотрение жалобы на решение об объявлении в розыск вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной, сообщил РИА Новости представитель суда.
В конце декабря мировой суд Элисты вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск и обязательстве о явке в рамках дела о клевете. Как сообщал агентству адвокат Дмитрий Савочкин, человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд. Решение было обжаловано.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 28 января", - сказал собеседник агентства.
Подробности дела о клевете в суде не уточнили. Производство по нему в настоящее время приостановлено до розыска обвиняемой.
27 декабря 2019, 20:54Представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее