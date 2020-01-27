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Суд рассмотрит жалобу на решение о розыске Батуриной 28 января
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РИА Новости

Суд рассмотрит жалобу на решение о розыске Батуриной 28 января

10:50 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Березин / Перейти в фотобанкЕлена Батурина
Елена Батурина
© РИА Новости / Сергей Березин
Перейти в фотобанк
Елена Батурина. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Элистинский городской суд назначил на 28 января рассмотрение жалобы на решение об объявлении в розыск вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной, сообщил РИА Новости представитель суда.
В конце декабря мировой суд Элисты вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск и обязательстве о явке в рамках дела о клевете. Как сообщал агентству адвокат Дмитрий Савочкин, человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд. Решение было обжаловано.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 28 января", - сказал собеседник агентства.
Подробности дела о клевете в суде не уточнили. Производство по нему в настоящее время приостановлено до розыска обвиняемой.
Владелец холдинга Интеко Елена Батурина
27 декабря 2019, 20:54
Представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее
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Дмитрий СавочкинЕлена БатуринаОбщество
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