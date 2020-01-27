Туристам на Хайнане рекомендовали не покидать отели

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские туристы на территории китайского острова Российские туристы на территории китайского острова Хайнань продолжают отдыхать в плановом порядке, но выполняют рекомендации не покидать территории отелей из-за опасности заражения коронавирусом , сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин

Представитель АТОР отметил, что ассоциацию "Турпомощь" задействовать не потребовалось, так как туристов вывозят не эвакуационными рейсами, а в плановом режиме.

"Все российские туристы имеют на руках обратные билеты, обеспечены всем необходимым и продолжают свой отдых в отелях. Туроператоры доводят до своих клиентов все рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма о соблюдении мер предосторожности", - сказал собеседник.

"Однако с учётом принятых мер по карантину, которые действуют уже и на Хайнане, туристам рекомендовано не покидать территории отелей. Экскурсионные и прочие дополнительные сервисы сейчас не предоставляются", - прокомментировал ситуацию он.

Представитель АТОР доложил, что с 24 января по распоряжению Ростуризма приостановлены все продажи туров в Китай.

"Те туристы, которые решать прекратить свой отдых досрочно, могут рассчитывать на получение компенсации за неиспользованные дни отдыха. Туристы, которые отказались от тура в Китай, могут получить 100% возврат затраченных средств или перебронировать другие направления.

"МИД РФ выделило специальный mail-адрес, по которому россияне, которые находятся на территории материкового Китая и не могут самостоятельно выехать, должны заявить о себе", - уточнил Горин.

Он так же сообщил, что в Ростуризме и Ассоциации "Турпомощь" в усиленном режиме и по особому графику работают горячие линии. "Пока звонков не очень много, и все они касаются аннуляции туров и перебронирований", - сказал он.

По состоянию на 7.00 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения, 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Больше всего случаев выявлено в популярном туристическом городе Санья (10 случаев), а также в Хайкоу (6) и в городе Ваньнин (7).