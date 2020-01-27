Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T11:27+0300
https://ria.ru/20200127/1563911040.html
Туристам на Хайнане рекомендовали не покидать отели
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/37/1563823710_0:170:3013:1865_1036x0_80_0_0_8f813e5bc64e9703e5b722ae8aa08743.jpg
РИА Новости

Туристам на Хайнане рекомендовали не покидать отели

10:49 27.01.2020 (обновлено: 11:27 27.01.2020)
912
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File PhotoУведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские туристы на территории китайского острова Хайнань продолжают отдыхать в плановом порядке, но выполняют рекомендации не покидать территории отелей из-за опасности заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Представитель АТОР отметил, что ассоциацию "Турпомощь" задействовать не потребовалось, так как туристов вывозят не эвакуационными рейсами, а в плановом режиме.
Пляж Дадунхай, Хайнань
Вчера, 10:35
АТОР: на острове Хайнань находятся шесть тысяч россиян
"Все российские туристы имеют на руках обратные билеты, обеспечены всем необходимым и продолжают свой отдых в отелях. Туроператоры доводят до своих клиентов все рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма о соблюдении мер предосторожности", - сказал собеседник.
"Однако с учётом принятых мер по карантину, которые действуют уже и на Хайнане, туристам рекомендовано не покидать территории отелей. Экскурсионные и прочие дополнительные сервисы сейчас не предоставляются", - прокомментировал ситуацию он.
Представитель АТОР доложил, что с 24 января по распоряжению Ростуризма приостановлены все продажи туров в Китай.
"Те туристы, которые решать прекратить свой отдых досрочно, могут рассчитывать на получение компенсации за неиспользованные дни отдыха. Туристы, которые отказались от тура в Китай, могут получить 100% возврат затраченных средств или перебронировать другие направления.
"МИД РФ выделило специальный mail-адрес, по которому россияне, которые находятся на территории материкового Китая и не могут самостоятельно выехать, должны заявить о себе", - уточнил Горин.
Он так же сообщил, что в Ростуризме и Ассоциации "Турпомощь" в усиленном режиме и по особому графику работают горячие линии. "Пока звонков не очень много, и все они касаются аннуляции туров и перебронирований", - сказал он.
По состоянию на 7.00 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения, 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Больше всего случаев выявлено в популярном туристическом городе Санья (10 случаев), а также в Хайкоу (6) и в городе Ваньнин (7).
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Вчера, 03:27
Число зараженных новым коронавирусом в Китае за день выросло на треть
110001
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаДмитрий ГоринХайнаньАссоциация туроператоров РоссииКитай
Рекомендуем
Пляж Дадунхай, Хайнань
АТОР: на острове Хайнань находятся шесть тысяч россиян
Врачи в госпитале в Китае
Власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань
Работники аптеки в защитных костюмах в Ухане
В охваченной коронавирусом китайской провинции находятся 140 россиян
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
В Таиланде число зараженных коронавирусом достигло восьми человек
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
В городе Санья в Китае закроют все туристические точки из-за вируса
Пассажиры на вокзале в Гонконге
Таиланд не закроет страну для китайских туристов из-за коронавируса
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Авиакомпания Scat отменила рейсы на Хайнань из-за вспышки коронавируса
Вид на Улан-Батор
Монголия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в аэропорт
Российский туроператор досрочно вывозит туристов с острова Хайнань
Салон самолета
АТОР: авиакомпании занимаются вывозом туристов с Хайнаня
Врач
В Приморье проверяют прибывшую из Китая россиянку на коронавирус
Капельница
В Бурятии мужчина после путешествия по странам Азии попал в больницу
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Мэр Уханя прокомментировал решение о закрытии города на карантин
В Центральном госпитале города Ухань
МИД Китая уверен, что вспышку коронавируса удастся взять под контроль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
Лента новостейМолния