Туристам на Хайнане рекомендовали не покидать отели

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские туристы на территории китайского острова Хайнань продолжают отдыхать в плановом порядке, но выполняют рекомендации не покидать территории отелей из-за опасности заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Представитель АТОР отметил, что ассоциацию "Турпомощь" задействовать не потребовалось, так как туристов вывозят не эвакуационными рейсами, а в плановом режиме.
"Все российские туристы имеют на руках обратные билеты, обеспечены всем необходимым и продолжают свой отдых в отелях. Туроператоры доводят до своих клиентов все рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма о соблюдении мер предосторожности", - сказал собеседник.
"Однако с учётом принятых мер по карантину, которые действуют уже и на Хайнане, туристам рекомендовано не покидать территории отелей. Экскурсионные и прочие дополнительные сервисы сейчас не предоставляются", - прокомментировал ситуацию он.
Представитель АТОР доложил, что с 24 января по распоряжению Ростуризма приостановлены все продажи туров в Китай.
"Те туристы, которые решать прекратить свой отдых досрочно, могут рассчитывать на получение компенсации за неиспользованные дни отдыха. Туристы, которые отказались от тура в Китай, могут получить 100% возврат затраченных средств или перебронировать другие направления.
"МИД РФ выделило специальный mail-адрес, по которому россияне, которые находятся на территории материкового Китая и не могут самостоятельно выехать, должны заявить о себе", - уточнил Горин.
Он так же сообщил, что в Ростуризме и Ассоциации "Турпомощь" в усиленном режиме и по особому графику работают горячие линии. "Пока звонков не очень много, и все они касаются аннуляции туров и перебронирований", - сказал он.
По состоянию на 7.00 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения, 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Больше всего случаев выявлено в популярном туристическом городе Санья (10 случаев), а также в Хайкоу (6) и в городе Ваньнин (7).
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.