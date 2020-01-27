Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T10:48+0300
https://ria.ru/20200127/1563910863.html
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
https://cdn22.img.ria.ru/images/42011/62/420116243_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_3db154a48182723f91cd796c8b96ea01.jpg
РИА Новости

В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов

10:46 27.01.2020 (обновлено: 10:48 27.01.2020)
7316
© Flickr / passionofvictoriaАнорексия
Анорексия
© Flickr / passionofvictoria
Анорексия. Архивное фото
ОМСК, 27 янв - РИА Новости. Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
О ситуации прокуроры узнали от врачей, рассказавших, что мать девочки-подростка "отказывается от медицинского наблюдения и обследования дочери" с диагнозом "белково-энергетическая недостаточность".
"Вес ребенка составлял всего 25 кг. [Судя по диагнозу] у девочки анорексия. Со слов матери, отказ был обусловлен религиозным мотивом, какую религию она имела в виду, женщина не уточнила", - уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.
Профессиональный психолог работает с девочкой-подростком
9 июля 2019, 03:23
Психолог назвал причины развития анорексии
В минувшем декабре девочку в присутствии полиции осмотрел врач, в тоге ее на "скорой" увезли в больницу.
После этого мать девочки написала письменный отказ от обследования, лечения и госпитализации, которые, по мнению медиков, необходимы для спасения жизни подростка. До этого женщина не впускала домой педиатра и отказывалась направлять дочь в гастроэнтерологическое отделение.
Комиссия врачей заключила, что отказ матери угрожает жизни ребенка, после чего суд по иску прокурора признал ее решение незаконным. На данный момент, как уточнили в пресс-службе прокуратуры, девочка находится в одной из городских больниц.
Подросток общается с психологом
12 декабря 2019, 15:59
Росстат рассказал об уровне подростковой анорексии
18154474
Обсудить 1
ОмскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Тело пропавшей в Подмосковье женщины нашли на кладбище
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Терминал С в аэропорту Шереметьево
В Хабаровском крае нашли мать брошенных в Шереметьево детей
Вещественные доказательства по делу о попытке продажи новорожденного ребенка в Ставропольском крае
На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей
Снег в Москве
Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем с начала зимы снегопаде
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Самолет "Аэрофлота" вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Автомобили скорой помощи
Власти Челябинска объяснили, почему скорая не приехала к ребенку
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
"Даже не извинилась": Рената Литвинова рассказала подробности ДТП
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Полиция
В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе
Аэропорт Шереметьево
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в Шереметьево
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Роман Грошев
Вся правда о людях, сменивших имя, отчество и фамилию
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
Лента новостейМолния