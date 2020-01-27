В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов

ОМСК, 27 янв - РИА Новости. Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.

О ситуации прокуроры узнали от врачей, рассказавших, что мать девочки-подростка "отказывается от медицинского наблюдения и обследования дочери" с диагнозом "белково-энергетическая недостаточность".

"Вес ребенка составлял всего 25 кг. [Судя по диагнозу] у девочки анорексия. Со слов матери, отказ был обусловлен религиозным мотивом, какую религию она имела в виду, женщина не уточнила", - уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.

В минувшем декабре девочку в присутствии полиции осмотрел врач, в тоге ее на "скорой" увезли в больницу.

После этого мать девочки написала письменный отказ от обследования, лечения и госпитализации, которые, по мнению медиков, необходимы для спасения жизни подростка. До этого женщина не впускала домой педиатра и отказывалась направлять дочь в гастроэнтерологическое отделение.