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Следователи возбудили дело после инцидента с детьми в Шереметьево
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РИА Новости

Следователи возбудили дело после инцидента с детьми в Шереметьево

10:37 27.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности после того, как мужчина оставил двух маленький сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте СК РФ.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.
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"По факту оставления в опасности малолетних детей в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 26 января мужчина вместе с детьми прибыл авиарейсом сообщением "Хабаровск-Москва". По прибытии в аэропорт Шереметьево мужчина умышленно оставил детей одних.
Отмечается, что в настоящее время следствием установлены личности отца и матери, устанавливаются их родственники. По данным следствия, отец детей 26 января вылетел рейсом в Ростов. Следователи выясняют причины, по которым мужчина оставил детей в беспомощном состоянии.
Проводится комплекс мероприятий для установления соцположения семьи и условий проживания. Следствием также устанавливается, велась ли профилактическая работа с семьей со стороны органов опеки и попечительства.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет РФХабаровскШереметьево (аэропорт)Хабаровский крайПроисшествия
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