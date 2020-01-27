Следователи возбудили дело после инцидента с детьми в Шереметьево

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности после того, как мужчина Следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности после того, как мужчина оставил двух маленький сыновей в аэропорту Шереметьево , сообщается на сайте СК РФ.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.

"По факту оставления в опасности малолетних детей в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 26 января мужчина вместе с детьми прибыл авиарейсом сообщением "Хабаровск-Москва". По прибытии в аэропорт Шереметьево мужчина умышленно оставил детей одних.

Отмечается, что в настоящее время следствием установлены личности отца и матери, устанавливаются их родственники. По данным следствия, отец детей 26 января вылетел рейсом в Ростов. Следователи выясняют причины, по которым мужчина оставил детей в беспомощном состоянии.