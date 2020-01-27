В Иране самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Махшахре. 27 января 2020

Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Махшахре. 27 января 2020

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Самолет, летевший из Тегерана в Махшахр Самолет, летевший из Тегерана в Махшахр в Иране , выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, никто не пострадал, сообщает агентство IRNA

Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines вылетел из Тегерана в 6.35 (6.05 мск). Сообщается, что пилот начал посадку с опозданием, что, предположительно, стало причиной инцидента в аэропорту города Махшахр в 7.30 по местному времени (7.00 мск).

На борту самолета находились 136 пассажиров, никто из них не пострадал.

"К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Специалисты занимаются расследованием произошедшего", - заявил представитель организации гражданской авиации Реза Джаафар Заде.