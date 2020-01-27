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В Иране самолет при посадке выкатился за пределы ВПП
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РИА Новости

В Иране самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

10:36 27.01.2020 (обновлено: 11:37 27.01.2020)
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© REUTERS / WANA/ISNA News Agency/Mohammad ZareiСамолет иранской авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Махшахре. 27 января 2020
Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Махшахре. 27 января 2020
© REUTERS / WANA/ISNA News Agency/Mohammad Zarei
Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Махшахре. 27 января 2020
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Самолет, летевший из Тегерана в Махшахр в Иране, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, никто не пострадал, сообщает агентство IRNA.
Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines вылетел из Тегерана в 6.35 (6.05 мск). Сообщается, что пилот начал посадку с опозданием, что, предположительно, стало причиной инцидента в аэропорту города Махшахр в 7.30 по местному времени (7.00 мск).
На борту самолета находились 136 пассажиров, никто из них не пострадал.
"К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Специалисты занимаются расследованием произошедшего", - заявил представитель организации гражданской авиации Реза Джаафар Заде.
Накануне самолет загорелся во время полета и экстренно сел в аэропорту иранского города Горган. Тогда также обошлось без пострадавших.
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