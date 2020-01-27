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АТОР: на острове Хайнань находятся шесть тысяч россиян
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РИА Новости

АТОР: на острове Хайнань находятся шесть тысяч россиян

10:35 27.01.2020 (обновлено: 10:50 27.01.2020)
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CC0 / Gary Todd / Пляж Дадунхай, Хайнань
Пляж Дадунхай, Хайнань
CC0 / Gary Todd /
Пляж Дадунхай, Хайнань. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На китайском острове Хайнань, где зафиксирована вспышка коронавируса, по состоянию на пятницу находились 6 тысяч россиян, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Собеседник агентства отметил, что ещё около 1 тысячи человек оставалось на территории материкового Китая по различным туристическим программам.
"Поскольку сейчас идёт праздничная неделя Китайского Нового года, и цены в отелях гораздо выше, чем обычно, то туристический поток из России далеко не самый высокий, так как в это время сами китайцы активно путешествуют по своей стране", - уточнил Горин.
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Кроме этого, в администрации китайского курорта Санья в островной провинции Хайнань заявили о прекращении работ всех туристических достопримечательностей. Российский туроператор "Русь-Тур" принял решение о досрочном вывозе туристов с острова Хайнань в связи с распространением коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.
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По состоянию на 7.00 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения, 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Больше всего случаев выявлено в популярном туристическом городе Санья (10 случаев), а также в Хайкоу (6) и в городе Ваньнин (7).
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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