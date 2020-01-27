АТОР: на острове Хайнань находятся шесть тысяч россиян

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На китайском острове На китайском острове Хайнань , где зафиксирована вспышка коронавируса , по состоянию на пятницу находились 6 тысяч россиян, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Собеседник агентства отметил, что ещё около 1 тысячи человек оставалось на территории материкового Китая по различным туристическим программам.

"Поскольку сейчас идёт праздничная неделя Китайского Нового года, и цены в отелях гораздо выше, чем обычно, то туристический поток из России далеко не самый высокий, так как в это время сами китайцы активно путешествуют по своей стране", - уточнил Горин.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Кроме этого, в администрации китайского курорта Санья в островной провинции Хайнань заявили о прекращении работ всех туристических достопримечательностей. Российский туроператор "Русь-Тур" принял решение о досрочном вывозе туристов с острова Хайнань в связи с распространением коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.

По состоянию на 7.00 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения, 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Больше всего случаев выявлено в популярном туристическом городе Санья (10 случаев), а также в Хайкоу (6) и в городе Ваньнин (7).