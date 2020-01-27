Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T10:30+0300
https://ria.ru/20200127/1563910294.html
Володин призвал противостоять последователям антисемитизма
https://cdn24.img.ria.ru/images/147767/92/1477679231_0:0:2788:1569_1036x0_80_0_0_f43acd14053995cf8369d7525078d579.jpg
РИА Новости

Володин призвал противостоять последователям антисемитизма

10:30 27.01.2020
226
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал противостоять ксенофобии и антисемитизму и их последователям, которые пытаются переписать историю, отрицая Холокост и ставя под сомнение решающую роль советского солдата в победе над фашизмом.
Семидесятипятилетие освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау отметят в понедельник в польском Освенциме. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста.
"Шесть миллионов евреев – третья часть еврейского народа — были уничтожены фашистами и их пособниками в 1933–1945 годах. В истории человечества Холокост стал одним из самых чудовищных преступлений. У него нет оправдания, не может быть и срока давности", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Интервью
Уроки памяти: почему важно помнить о Холокосте?
Вчера, 08:49
По его словам, "важно знать и помнить правду о страшных событиях тех лет, передавать ее детям и внукам".
"Мы должны вместе противостоять ксенофобии и антисемитизму. У них и сегодня есть последователи. Именно они предпринимают попытки переписать историю, отрицать Холокост, ставят под сомнение решающую роль советского солдата в победе над фашизмом, разрушают могилы павших за освобождение Европы", - подчеркнул спикер ГД.
Он отметил, что нельзя допустить, чтобы эти действия вновь поставили под угрозу право человека на жизнь, независимо от его национальности и веры.
Фабрики смерти. Архивные кадры ко дню памяти жертв Холокоста
Вчера, 09:28
"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв ХолокостаХолокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес. В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек.
500069
Обсудить 4
Госдума РФВячеслав ВолодинМоскваООНВ мире
Рекомендуем
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
В ДНР заявили о 74 нарушениях перемирия Украиной за неделю
Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ)
Исследование показало отношение россиян к искусственному интеллекту
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.
Начались мероприятия к 75-летию освобождения лагеря в Освенциме
Росатом
Росатом планирует в 2020 году добыть первую партию золота в Якутии
Глава Конференции раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
Глава Совета раввинов Европы предупредил о попытках героизации палачей
Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Махшахре. 27 января 2020
В Иране самолет при посадке выкатился за пределы ВПП
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровья высказался о Холокосте
Тюрьма
Глава Минюста Украины планирует разрешить игровые приставки в СИЗО
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назначил Виталия Колесникова замруководителя ФНС
Логотип ФНС РФ
Мишустин назначил Юлию Шепелеву замглавы ФНС
Владимир Зеленский
Зеленский: Киев и Варшава снизили градус эмоций вокруг истории
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев
Логотип компании Google
В работе Google произошел сбой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
Лента новостейМолния