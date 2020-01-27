Володин призвал противостоять последователям антисемитизма

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал противостоять ксенофобии и антисемитизму и их последователям, которые пытаются переписать историю, отрицая Холокост и ставя под сомнение решающую роль советского солдата в победе над фашизмом.
Семидесятипятилетие освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау отметят в понедельник в польском Освенциме. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста.
"Шесть миллионов евреев – третья часть еврейского народа — были уничтожены фашистами и их пособниками в 1933–1945 годах. В истории человечества Холокост стал одним из самых чудовищных преступлений. У него нет оправдания, не может быть и срока давности", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
По его словам, "важно знать и помнить правду о страшных событиях тех лет, передавать ее детям и внукам".
"Мы должны вместе противостоять ксенофобии и антисемитизму. У них и сегодня есть последователи. Именно они предпринимают попытки переписать историю, отрицать Холокост, ставят под сомнение решающую роль советского солдата в победе над фашизмом, разрушают могилы павших за освобождение Европы", - подчеркнул спикер ГД.
Он отметил, что нельзя допустить, чтобы эти действия вновь поставили под угрозу право человека на жизнь, независимо от его национальности и веры.
Вчера, 09:28"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв ХолокостаХолокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес. В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек.