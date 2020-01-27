Володин призвал противостоять последователям антисемитизма

"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв Холокоста Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес. В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек.