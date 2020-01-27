Исследование показало отношение россиян к искусственному интеллекту

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Большинство россиян положительно относятся к использованию Большинство россиян положительно относятся к использованию искусственного интеллекта в различных сферах, хотя не до конца понимают суть этих технологий, говорится в исследовании проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) и ВЦИОМ

Исследование основано на данных опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре 2019 года по заказу АЦ. В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Согласно исследованию, большинство граждан (75%) слышали о технологии ИИ, однако понимают ее сущность только треть: 29% респондентов смогли дать определение ИИ, а 38% – назвали сферы его применения. Содержательными знаниями об ИИ чаще обладают мужчины (40%) и молодежь 18-24 лет (42%).

"Большинство россиян относятся к распространению технологий искусственного интеллекта положительно или нейтрально. 48% населения выразили интерес, восхищение, воодушевление, доверие технологии, 31% – нейтральное отношение, 7% – удивление и иные эмоции, а 12% высказали негативные эмоции. На этом фоне граждане наиболее положительно оценивают потенциальное внедрение ИИ в сферы: науки (72%), промышленности (69%), транспорта (66%)", - сообщается в исследовании.

Негативное отношение населения к ИИ в основном связано с возможностью технических сбоев (31%): 17% респондентов в качестве причины назвали проблемы в работе техники, 8% – выход машин из-под контроля, 6% считают, что в целом человек надежнее. Негативное отношение обусловлено и угрозой безопасности личных данных (21%) – взлома и хищения персональных данных (12%) и нарушением личного пространства (9%), непредсказуемостью перспектив (5%), отсутствием знаний о последствиях внедрения (12%) и представлением о плохом влиянии замещения взаимодействия между людьми (16%).

"Россияне декларируют высокий уровень готовности личного использования сервисов на основе технологий ИИ. Самая высокая готовность использования сервисов с использованием искусственного интеллекта в отношении получения государственных услуг (68%), решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), а также в таких сферах как медицинская помощь и диагностика (52%) и образование и профориентация (44%). Результаты опроса также опровергают стереотип о негативном влиянии искусственного интеллекта на рынок труда: 68% населения не опасаются замещения человека технологиями ИИ в своей профессии, чаще – мужчины (75%) и молодежь 18-24 лет (79%)" - отмечается в документе.

Большинство опрошенных (87%) полагает, что государство должно способствовать развитию технологий ИИ, в первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования (38%). При этом более половины (59%) населения не хотели бы пройти обучение в этой сфере в ближайшие несколько лет. Среди предложенных направлений госполитики в этой области нашли поддержку населения: программа переподготовки кадров (36%) и программа внедрения искусственного интеллекта в системы государственного здравоохранения и образования (35%).

"Также респонденты считают необходимым предоставлять финансовую поддержку компаниям, занимающимся разработкой технологий ИИ (35%), совершенствовать законы в данной сфере (34%) и внедрять технологии в систему получения госуслуг (34%)", - пишут эксперты.