Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп посчитал разоблачения, сделанные его экс-советником по безопасности Джоном Болтоном по поводу заморозки военной помощи Украине пиаром для того, чтобы "продать книгу".

Ранее газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона сообщила, что Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов. Болтон заявил, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь в размере 391 миллиона долларов для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки. В ходе беседы с Болтоном в августе он заявил, что хотел бы не посылать помощь Украине до тех пор, пока чиновники не передадут все материалы, которые имеют отношение к "российскому расследованию", что связано с Байденом и сторонниками Хилари Клинтон на Украине.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованиями в отношении демократов, в том числе в отношении семьи Байденов. На самом деле он не жаловался на этот счет в момент его освобождения от должности, когда он получил достаточно много общественного внимания. И если Болтон это сказал, то только, чтобы продать книгу", - написал президент США в своем Twitter.

Он добавил, что единственные необходимые в данном случае доказательства – это записи его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также тот факт, что и президент, и министр иностранных дел Украины подтвердили, что со стороны Трампа "не было давления".

Процесс над Трампом в сенате официально стартовал на этой неделе. Сколько он продлится, точно неизвестно. Республиканцы стремятся покончить с импичментом в течение двух-трех недель, демократы требуют больше времени и пытаются добиться дополнительного разбирательства с новыми свидетелями. Лидер демократов в сенате Чак Шумер после публикации статьи написал в своем Twitter, что у Болтона "есть доказательства". Также он призвал сенат вызвать на слушания по импичменту свидетелей – в том числе экс-советника по безопасности Болтона и и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни для дачи показания.