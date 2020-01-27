Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T10:27+0300
https://ria.ru/20200127/1563910195.html
Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги

10:27 27.01.2020
3477
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посчитал разоблачения, сделанные его экс-советником по безопасности Джоном Болтоном по поводу заморозки военной помощи Украине пиаром для того, чтобы "продать книгу".
Ранее газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона сообщила, что Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов. Болтон заявил, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь в размере 391 миллиона долларов для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки. В ходе беседы с Болтоном в августе он заявил, что хотел бы не посылать помощь Украине до тех пор, пока чиновники не передадут все материалы, которые имеют отношение к "российскому расследованию", что связано с Байденом и сторонниками Хилари Клинтон на Украине.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
20 января, 08:00
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованиями в отношении демократов, в том числе в отношении семьи Байденов. На самом деле он не жаловался на этот счет в момент его освобождения от должности, когда он получил достаточно много общественного внимания. И если Болтон это сказал, то только, чтобы продать книгу", - написал президент США в своем Twitter.
Он добавил, что единственные необходимые в данном случае доказательства – это записи его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также тот факт, что и президент, и министр иностранных дел Украины подтвердили, что со стороны Трампа "не было давления".
Процесс над Трампом в сенате официально стартовал на этой неделе. Сколько он продлится, точно неизвестно. Республиканцы стремятся покончить с импичментом в течение двух-трех недель, демократы требуют больше времени и пытаются добиться дополнительного разбирательства с новыми свидетелями. Лидер демократов в сенате Чак Шумер после публикации статьи написал в своем Twitter, что у Болтона "есть доказательства". Также он призвал сенат вызвать на слушания по импичменту свидетелей – в том числе экс-советника по безопасности Болтона и и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни для дачи показания.
Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, сообщалось в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
26 января, 10:15
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
483111
Обсудить 1
Марк ЭсперЧак ШумерДжон БолтонДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Богдан Бартниковский
Бывший узник Освенцима заявил, что помнит, кто его освободил
Джон Болтон
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Вид на город София, Болгария
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Пассажирский самолет в небе
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии, сообщил источник
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Самолет "Аэрофлота" вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Здание инспекции Федеральной налоговой службы РФ
РБК: ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
Лента новостейМолния