Горьковский автозавод возобновил работу

"Во время корпоративного отпуска на Горьковском автозаводе проводилась модернизация производства для подготовки к выпуску низкопольного микроавтобуса "ГАЗель City" и подготовка сборочного конвейера к выпуску новых модификаций среднетоннажных грузовых автомобилей. Работы завершены. 27 января Горьковский автозавод возобновил производство", - сообщили в пресс-служба компании.