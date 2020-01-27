Горьковский автозавод возобновил работу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Сотрудники Горьковского автозавода вышли из корпоративного отпуска после новогодних праздников, завод возобновил производство в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ".
Группа ГАЗ предоставила производственным работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия, в период с 9 по 24 января.
"Во время корпоративного отпуска на Горьковском автозаводе проводилась модернизация производства для подготовки к выпуску низкопольного микроавтобуса "ГАЗель City" и подготовка сборочного конвейера к выпуску новых модификаций среднетоннажных грузовых автомобилей. Работы завершены. 27 января Горьковский автозавод возобновил производство", - сообщили в пресс-служба компании.
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